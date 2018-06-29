ОМОН устроил облаву на клуб «Бурлеск», место встреч ЛГБТ

«В 00:40 в клуб ворвались люди в масках, ОМОН, люди в штатском, более десяти человек в общей сложности. Ничего не объяснив, очень грубо, применяя силу, хватали людей. Заламывали руки, хватали за шею, прижимали к стенке. У всех переписывали паспортные данные, номера телефонов, места работы. Всех заставили собраться на танцплощадке и держали стоя, как стадо, без каких-либо объяснений, в течение двух часов. На просьбу сходить в туалет отвечали: «Стоять!» и никому не разрешали выйти. Уже ближе к концу девушек начали выпускать в туалет.





Проверяли алкоголь в баре, вроде бы ничего противозаконного не обнаружили. 2 человек задержали – то ли потому, что не очень были кроткие, то ли потому, что у них были при себе только водительские удостоверения, хотя они являются документом, подтверждающим личность.





При том, что из клуба никого не выпускали, внутрь продолжали пропускать людей, и несколько человек, придя на вечеринку, оказались вместе с нами «заложниками»,– рассказала девушка.





В клубе «Бурлеск» регулярно проходят мероприятия ЛГБТ-сообщества. Облава силовиков – не первая в этом месте за последнее время.



