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ОМОН устроил облаву на клуб «Бурлеск», место встреч ЛГБТ

30.06.2018 17:28 — Разное | Партизан  
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Очевидец происшествия на условиях анонимности рассказала «Белсату», что произошло в клубе сегодня ночью.

«В 00:40 в клуб ворвались люди в масках, ОМОН, люди в штатском, более десяти человек в общей сложности. Ничего не объяснив, очень грубо, применяя силу, хватали людей. Заламывали руки, хватали за шею, прижимали к стенке. У всех переписывали паспортные данные, номера телефонов, места работы. Всех заставили собраться на танцплощадке и держали стоя, как стадо, без каких-либо объяснений, в течение двух часов. На просьбу сходить в туалет отвечали: «Стоять!» и никому не разрешали выйти. Уже ближе к концу девушек начали выпускать в туалет.

Проверяли алкоголь в баре, вроде бы ничего противозаконного не обнаружили. 2 человек задержали – то ли потому, что не очень были кроткие, то ли потому, что у них были при себе только водительские удостоверения, хотя они являются документом, подтверждающим личность.

При том, что из клуба никого не выпускали, внутрь продолжали пропускать людей, и несколько человек, придя на вечеринку, оказались вместе с нами «заложниками»,– рассказала девушка.

В клубе «Бурлеск» регулярно проходят мероприятия ЛГБТ-сообщества. Облава силовиков – не первая в этом месте за последнее время.

 
 
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Очевидец происшествия на условиях анонимности рассказала «Белсату», что произошло в клубе сегодня ночью.
 
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