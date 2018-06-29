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Вы видели как плавают кошки? В Турции появился бассейн для кошек редкой породы
Ванские коты, природной средой которых является побережье озера Ван, живут в селекционном центре, где ученые стремятся сохранить этот редкий вид.
Фото: Getty Images
В Турции появился бассейн для котов необычной породы. В 1990-е годы в живой природе было всего 92 ванские кошки, после чего и создали центр по их разведению.
В отличие от обычных кошек, ванская порода любит воду, так как эти животные ловят рыбу. Бассейн для них сделали, чтобы пробудить древние охотничьи инстинкты, передает БЕЛТА со ссылкой на иностранные СМИ.
Сегодня в селекционном центре живут 100 кошек с котятами. Этот очень красивые животные, которые имеют длинную белую шерсть и глаза разного цвета — один глаз синий, второй зеленый.
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Ванские коты, природной средой которых является побережье озера Ван, живут в селекционном центре, где ученые стремятся сохранить этот редкий вид.
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