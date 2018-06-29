Кореличчину посетили участники Международного республиканского молодежного форума «Темп-2018»

Народный ансамбль народной песни «Забава» радушно встречал 62 участников Международного республиканского молодежного форума «Темп-2018» на кореличской земле. Белорусские песни и хлеб-соль являются неизменным атрибутом белорусского гостеприимства, который на себе прочувствовали молодые люди из 9 стран.













Во время экскурсии по территории Мирского замка участникам Молодежного форума открылись некоторые легенды и тайны архитектурной жемчужины белорусской земли.

















После экскурсии в конференц-зале Мирского замка состоялась дискуссионная площадка по вопросам реализации государственной молодежной политики в Республике Беларусь и, в частности, в Гродненской области, в которой приняли участие председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Ромуальд Юровский, заместитель начальника Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома Ирина Степаненко, начальник управления по разработке и реализации специальных проектов главного управления по культуре и общественной работе Федерации профсоюзов Беларуси Сергей Комадей, заместитель председателя Кореличского райисполкома Руслан Абрамчик, председатель районного объединения профсоюзов Лидия Шевко и директор замкового комплекса «Мир» Александр Лойко.





















О деятельности и проектах Молодежного Совета Кореличского районного объединения профсоюзов рассказала его председатель Оксана Басюк.











