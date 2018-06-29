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Кореличчину посетили участники Международного республиканского молодежного форума «Темп-2018»

30.06.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Народный ансамбль народной песни «Забава» радушно встречал 62 участников Международного республиканского молодежного форума «Темп-2018» на кореличской земле. Белорусские песни и хлеб-соль являются неизменным атрибутом белорусского гостеприимства, который на себе прочувствовали молодые люди из 9 стран.
 
Кореличчину посетили участники Международного республиканского молодежного форума «Темп-2018»
Кореличчину посетили участники Международного республиканского молодежного форума «Темп-2018»
Кореличчину посетили участники Международного республиканского молодежного форума «Темп-2018»
 
Во время экскурсии по территории Мирского замка участникам Молодежного форума открылись некоторые легенды и тайны архитектурной жемчужины белорусской земли.
 
Кореличчину посетили участники Международного республиканского молодежного форума «Темп-2018»
Кореличчину посетили участники Международного республиканского молодежного форума «Темп-2018»
Кореличчину посетили участники Международного республиканского молодежного форума «Темп-2018»
Кореличчину посетили участники Международного республиканского молодежного форума «Темп-2018»
 
После экскурсии в конференц-зале Мирского замка состоялась дискуссионная площадка по вопросам реализации государственной молодежной политики в Республике Беларусь и, в частности, в Гродненской области, в которой приняли участие председатель Гродненского областного объединения профсоюзов  Ромуальд Юровский, заместитель начальника Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома Ирина Степаненко, начальник управления по разработке и реализации специальных проектов главного управления по культуре и общественной работе Федерации профсоюзов Беларуси Сергей Комадей, заместитель председателя Кореличского райисполкома Руслан Абрамчик, председатель районного объединения профсоюзов Лидия  Шевко и директор замкового комплекса «Мир» Александр Лойко.
 
Кореличчину посетили участники Международного республиканского молодежного форума «Темп-2018»
Кореличчину посетили участники Международного республиканского молодежного форума «Темп-2018»
Кореличчину посетили участники Международного республиканского молодежного форума «Темп-2018»
Кореличчину посетили участники Международного республиканского молодежного форума «Темп-2018»
Кореличчину посетили участники Международного республиканского молодежного форума «Темп-2018»
 
О деятельности и проектах Молодежного Совета Кореличского районного объединения профсоюзов рассказала его председатель Оксана Басюк.
 
Кореличчину посетили участники Международного республиканского молодежного форума «Темп-2018»
Кореличчину посетили участники Международного республиканского молодежного форума «Темп-2018»
Кореличчину посетили участники Международного республиканского молодежного форума «Темп-2018»
 
Неимоверный интерес и массу положительных впечатлений вызвало у участников форума посещение первой в Беларуси улиточной фермы в д. Долгиново Кореличского района под названием «РАТОВ», где молодые люди смогли не только увидеть, как выращивают улиток в экологически чистом месте Кореличчины, но и попробовать приготовленный по специальному рецепту деликатес. А еще ощутить на собственной коже косметический эффект от прикосновения природных косметологов. Фото на память с улиткой увезли с собой все без исключения молодые люди.
 
Кореличчину посетили участники Международного республиканского молодежного форума «Темп-2018»
Кореличчину посетили участники Международного республиканского молодежного форума «Темп-2018»
Кореличчину посетили участники Международного республиканского молодежного форума «Темп-2018»
Кореличчину посетили участники Международного республиканского молодежного форума «Темп-2018»
Кореличчину посетили участники Международного республиканского молодежного форума «Темп-2018»
Кореличчину посетили участники Международного республиканского молодежного форума «Темп-2018»
Кореличчину посетили участники Международного республиканского молодежного форума «Темп-2018»
Кореличчину посетили участники Международного республиканского молодежного форума «Темп-2018»
Кореличчину посетили участники Международного республиканского молодежного форума «Темп-2018»
Кореличчину посетили участники Международного республиканского молодежного форума «Темп-2018»
 
 
 
 
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Народный ансамбль народной песни «Забава» радушно встречал 62 участников Международного республиканского молодежного форума «Темп-2018» на кореличской земле....
 
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