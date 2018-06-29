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ЧМ-2018: Аргентина вылетает, Франция шагает в четвертьфинал
Сборная Аргентины вместе с одним из лучших футболистов современности Лионелем Месси покинула чемпионат мира в России на стадии 1/8 финала. В результативной игре южноамериканцы уступили соперникам из Франции.
Итоговый счёт – 4:3 в пользу «трёхцветных». Они открыли счёт на 13-й минуте (Гризманн отличился с пенальти), однако незадолго до перерыва Анхель Ди Мария восстановил равенство.
В дебюте второй половины аргентинцы вовсе захватили лидерство, но европейская команда не растерялась и смогла распечатать ворота оппонентов трижды подряд (Павард плюс дубль Мбаппе). Под занавес Серхио Агуэро сократил отставание своей команды до минимального, но спасти матч «бело-голубые» уже не смогли.
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Сборная Аргентины вместе с одним из лучших футболистов современности Лионелем Месси покинула чемпионат мира в России на стадии 1/8 финала. В результативной игре...
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