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В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны

30.06.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны30 июня совместный проект Белорусского республиканского союза молодёжи,Федерации профсоюзов Беларуси и Белорусского общественного объединения ветеранов побывал в Шарковщине.

Фото Ольги ЧЕРНЯВСКОЙ.В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоныВ преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны

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