В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь «Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправился по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны

30 июня совместный проект Белорусского республиканского союза молодёжи,Федерации профсоюзов Беларуси и Белорусского общественного объединения ветеранов побывал в Шарковщине.
Фото Ольги ЧЕРНЯВСКОЙ.
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