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Сбежавшего из французского зоопарка кенгуру нашли спустя два месяца
Сбежавшего из зоопарка Сен-Мартен-ла-Плен во Франции кенгуру валлаби нашли только спустя два месяца, сообщает издание Progres.
Беглец ускользнул из зоопарка через дыру в ограде ещё 5 мая. Всё это время поиски не давали результатов. В минувшую пятницу житель окрестностей Лиона обнаружил кенгуру на спортивной площадке и вызвал для отлова специалистов.
Как сообщили представители зоопарка, животное чувствует себя хорошо, но немного обезвожено. В понедельник кенгуру осмотрит ветеринар, а через неделю беглец вернётся к своим сородичам.
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Сбежавшего из зоопарка Сен-Мартен-ла-Плен во Франции кенгуру валлаби нашли только спустя два месяца, сообщает издание Progres.
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