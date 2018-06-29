Сбежавшего из французского зоопарка кенгуру нашли спустя два месяца

Сбежавшего из зоопарка Сен-Мартен-ла-Плен во Франции кенгуру валлаби нашли только спустя два месяца, сообщает издание Progres.

Беглец ускользнул из зоопарка через дыру в ограде ещё 5 мая. Всё это время поиски не давали результатов. В минувшую пятницу житель окрестностей Лиона обнаружил кенгуру на спортивной площадке и вызвал для отлова специалистов.

Как сообщили представители зоопарка, животное чувствует себя хорошо, но немного обезвожено. В понедельник кенгуру осмотрит ветеринар, а через неделю беглец вернётся к своим сородичам.