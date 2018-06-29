«Минскреклама» без спроса разместила на билбордах в честь 3 июля свадебные фото пары из Гродно

В прошлом году издание «Наша Нива» писала про свадьбу в национальном стиле, которую устроили Виктория и Михаил Петрусевичи из Гродно. Уже тогда фото этого торжества понравились многим, в этом году их также, видимо, оценила «Минскреклама» – фото пары появилось на рекламных щитах города по поводу государственного праздника 3 июля. Правда, как пишет «НН», супруги не знали об этом.

Помимо билбордов, фото Виктории и Михаила можно было увидеть в сюжете Белтелерадиокомпании, где журналисты рассказывали, как город готовится к приближающему 3 июля. Помимо замечаний о том, что в этом году Минск будет «утопать в ярких красках», главный художник и заместитель директора «Минскрекламы» Алексей Мартынов описал фото пары из Гродно: «Всем знакомые элементы на День Независимости в этом году попытались разбавить лирическими сюжетами».



Виктория узнала о ситуации и пообщалась с журналистами: «Как это взять и без разрешения в таких масштабах использовать личное фото? Тем более мы с мужем против того, чтобы стоять на фоне не нашего флага». Виктория также предположила, что разрешение на использование фото мог дать фотограф Сергей Морозов, который снимал их свадьбу, но ошиблась: «С одной стороны, как фотограф, я рад, что город выбрал мой фотографию. С другой стороны, обидно, что даже не спросили, не предупредили. Этот фотоснимок точно не подпадает под определение «социальное явление». Я бы еще понял, если бы такое сделала маленькая контора с нулевым бюджетом, а здесь государственный уровень », – прокомментировал ситуацию Сергей.



Что говорят чиновники и «Минскреклама»



Сперва сотрудник «Минскрекламы» Андрей Шаруба попроил журналистов прислать фотографии стенда, где размещена фотография, чтобы понять, о чем вообще идет речь. После чего перестал поднимать трубку. В пресс-службе Мингорисполкома и вовсе долго не могли получить фото от журналистов, потому что, как сказали сотрудники инстанции, в их почте «есть лимит на объем файлов». Но через несколько часов все же прислали письменный ответ: «Да, действительно, для подготовки сюжета социальной рекламы «Беларусь – страна счастья» дизайнером государственного предприятия «Минскреклама» для этого сюжета была взята фотография из общего доступа в интернете. На ней содержится пара из Гродно в национальных костюмах. В настоящее время предприятием ведется работа по устранению нарушений, связанных с авторскими правами». Как позже выяснилось, «работа по ликвидации нарушений, связанных с авторскими правами» – это звонки рекламного агентства Виктории и Михаилу с просьбой заключить договор на размещение фото задним числом.



Виктория рассказывает: «Мы отказались, сказали, что есть дело принципа, есть авторские права. И мы не согласны с надписью, которая размещена на стенде. Представитель агентства начал давить на жалость, мол, из-за этого придется уволить простого человека. Мы с мужем попросили просто сделать ему выговор, зачем увольнять. Мы просто хотим, чтобы это все скорее сняли, чтобы про все это забыть». Однако Виктория переживает, что на нее могут начать давить иными способами, но говорит, что и этого не боится.



Напомним, около двух лет назад Белтелерадиокомпания решила взять «из интернета» фото северного сияния для использования в своем сюжете. Автор снимка, общественный деятель Антон Мотолько, узнал об этом, и подал на «БТ» в суд. Просил признать нарушение телеканалом авторских прав и компенсацию морального ущерба на сумму один рубль (до деноминации). Антон дело проиграл: суд решил, что его снимки не являются следствие творческой деятельности и потому авторские права на них не распространяются.