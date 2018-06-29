Флот «Белавиа» пополнил новый самолет Embraer-195, который поступил с завода-изготовителя (г. Сан-Жозе-дус-Кампус, Бразилия).

Воздушное судно прибыло в рамках договора, подписанного ОАО «Авиакомпания «Белавиа» и бразильской авиастроительной компанией «Эмбраэр» на 52-м Международном авиасалоне Ле-Бурже 20 июня 2017 года. В соответствии с данным соглашением в апреле в Минск уже прибыл Embraer-175, а в мае - Embraer-195.

Все воздушные суда поставляются с завода-изготовителя. Авиакомпания приобрела вышеуказанные самолеты в собственность за счет средств кредитования Банка развития Республики Беларусь и Бразильского банка развития (BNDES).

В «Белавиа» подчеркивают, что современные Embraer-195 отвечают запросам интенсивного роста пассажиропотока авиакомпании и позволяют наращивать частоты выполнения регулярных рейсов по уже имеющимся направлениям, а также открывать новые рейсы. Это позволит Минску стать по-настоящему привлекательным транзитным хабом, считают в компании.

Новый Embraer-195 рассчитан на перевозку 107 пассажиров в двухклассной конфигурации: 11 мест в салоне бизнес-класса и 96 в эконом-классе. Новый самолет планируется использовать почти на всех рейсах маршрутной сети белорусской авиакомпании.

Поставкой третьего самолета Embraer в 2018 году завершился третий этап реализации масштабного инвестиционного проекта по обновлению флота авиакомпании. В результате его реализации в течение 2014-2018 годов авиакомпания приобрела в собственность восемь современных высокоэффективных воздушных судов – три самолета Boeing 737-800 и пять Embraer-175/195, что привело к значительному омоложению воздушного флота «Белавиа». В настоящее время средний возраст составляет 14 лет.

Авиакомпания "Белавиа" основана в 1996 году. Основные полеты осуществляет из аэропорта Минска. Выполняет регулярные и чартерные рейсы в страны СНГ, Европы, Ближнего Востока. В 2017 году авиакомпания перевезла свыше 3 млн пассажиров (рост более чем на 20% по сравнению с 2016 годом).