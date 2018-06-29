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Минобороны РФ получит 12 истребителей нового поколения Су-57

30.06.2018 18:28 — Разное | Интерфакс  
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Минобороны РФ планирует получить первую партию серийных истребителей пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) в 2019 году, сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко журналистам в субботу.

"На сегодняшний день все готово к заключению контракта на поставку двух самолетов Су-57, которые проходят завершающие этапы испытаний. Авиационный комплекс, в том числе и с учетом испытаний в Сирии, полностью подтвердил заданные характеристики", - сказал Криворучко.

"Первую партию серийных самолетов Минобороны ожидает получить уже в следующем году, соответствующий контракт готовится к подписанию", - добавил он.

Всего Минобороны купит 12 истребителей пятого поколения Су-57.

Су-57 (ПАК ФА - перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения разработки ОКБ Сухого. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных, надводных целей противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, выведения из строя штабов, командных пунктов, системы управления действиями противника.

 
 
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Минобороны РФ планирует получить первую партию серийных истребителей пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) в 2019 году, сообщил заместитель министра обороны России Алексей...
 
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