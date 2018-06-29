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Польская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"

30.06.2018 17:52 — Разное | Интерфакс  
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Арбитражный трибунал в Стокгольме в своем частичном решении признал право польского импортера PGNiG требовать снижения цены в контракте на поставку российского газа по газопроводу "Ямал - Европа", говорится в сообщении польской компании.

В связи с этим PGNiG заявила, что ожидает снижения цены контракта до уровня рыночных цен на более позднем этапе арбитражного производства.

PGNiG напоминает, что на протяжении нескольких лет "Газпром" отвергал любую возможность такого пересмотра, и в результате цена контракта для PGNiG значительно превысила цены на западноевропейских рынках, полагает польская сторона.

В 2014 году PGNiG потребовала пересмотра контрактной цены. Не достигнув консенсуса в процессе переговоров, в мае 2015 года она передала спор для решения Стокгольмский арбитраж.

Этот контракт был подписан в 1996 году, на поставку около 10 млрд кубометров газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

 
 
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Арбитражный трибунал в Стокгольме в своем частичном решении признал право польского импортера PGNiG требовать снижения цены в контракте на поставку российского...
 
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