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Внимание! Ограничение движения на 3 июля!
30.06.2018 19:46 — Разное | Виртуальный Брест
Уважаемые гости и жители города Бреста! В целях обеспечения условий безопасного дорожного движения во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь, движение транспортных средств и самоходных машин по улице Ленина на участке от улицы Гоголя до улицы Леваневского 3 июля с 21.00 до 23.00 часов будет запрещено.
В период времени с 08:00 до 10:00 часов запрещено движение транспортных средств по нечетной стороне пл. Свободы на участке от ул. Гоголя до ул. Будённого. По четной стороне — запрещена остановка и стоянка транспортных средств.
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Уважаемые гости и жители города Бреста! В целях обеспечения условий безопасного дорожного движения во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню...
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