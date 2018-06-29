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Внимание! Ограничение движения на 3 июля!

30.06.2018 19:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Уважаемые гости и жители города Бреста! В целях обеспечения условий безопасного дорожного движения во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь, движение транспортных средств и самоходных машин по улице Ленина на участке от улицы Гоголя до улицы Леваневского 3 июля с 21.00 до 23.00 часов будет запрещено.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56864.php

Внимание! Ограничение движения на 3 июля!

В период времени с 08:00 до 10:00 часов запрещено движение транспортных средств по нечетной стороне пл. Свободы на участке от ул. Гоголя до ул. Будённого. По четной стороне — запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

В период времени с 07:00 до 24:00 часов запрещен въезд в МК «Брестская крепость-герой» (ул. ГОБК, 56 — Северные ворота), а также ограничен въезд транспортных средств на автомобильную стоянку «Красный асфальт».
Планируйте свой маршрут заранее.

Теги: Брест
 
 
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Уважаемые гости и жители города Бреста! В целях обеспечения условий безопасного дорожного движения во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню...
 
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