Внимание! Ограничение движения на 3 июля!

Уважаемые гости и жители города Бреста! В целях обеспечения условий безопасного дорожного движения во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь, движение транспортных средств и самоходных машин по улице Ленина на участке от улицы Гоголя до улицы Леваневского 3 июля с 21.00 до 23.00 часов будет запрещено.



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В период времени с 08:00 до 10:00 часов запрещено движение транспортных средств по нечетной стороне пл. Свободы на участке от ул. Гоголя до ул. Будённого. По четной стороне — запрещена остановка и стоянка транспортных средств.



В период времени с 07:00 до 24:00 часов запрещен въезд в МК «Брестская крепость-герой» (ул. ГОБК, 56 — Северные ворота), а также ограничен въезд транспортных средств на автомобильную стоянку «Красный асфальт».

Планируйте свой маршрут заранее.