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Француз забыл в проданном комоде 180 тысяч евро

30.06.2018 19:48 — Разное | ОНТ  
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60-летний житель французских Канн продал старый комод, но забыл, что спрятал там свои сбережения.

Мужчина готовился к переезду и разместил в Интернете объявление о продаже старого комода за 100 евро. За мебелью приехал сожитель покупательницы и грузчик. На лестничной клетке они выронили один из ящиков – и обнаружили 180 тысяч евро. Забрав деньги и бросив комод, мужчины убежали, а покупательница отменила сделку. Вспомнивший о сбережениях француз обратился к правоохранителям.

Стражи порядка установили похитителей, а затем провели обыск в квартире покупательницы и её сожителя. Там они обнаружили 138 тысяч евро, остальное пара уже успела потратить. Покупательница комода и её сожитель престанут перед судом.

 
 
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​60-летний житель французских Канн продал старый комод, но забыл, что спрятал там свои сбережения.
 
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