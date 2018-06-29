Француз забыл в проданном комоде 180 тысяч евро

60-летний житель французских Канн продал старый комод, но забыл, что спрятал там свои сбережения.

Мужчина готовился к переезду и разместил в Интернете объявление о продаже старого комода за 100 евро. За мебелью приехал сожитель покупательницы и грузчик. На лестничной клетке они выронили один из ящиков – и обнаружили 180 тысяч евро. Забрав деньги и бросив комод, мужчины убежали, а покупательница отменила сделку. Вспомнивший о сбережениях француз обратился к правоохранителям.

Стражи порядка установили похитителей, а затем провели обыск в квартире покупательницы и её сожителя. Там они обнаружили 138 тысяч евро, остальное пара уже успела потратить. Покупательница комода и её сожитель престанут перед судом.