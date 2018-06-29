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В центре Таллина произошла стрельба
Ссора между двумя посетителями таллинского кафе закончилась стрельбой.
Гости заведения Cafe VS на Пярнуском шоссе сначала подрались в помещении, а затем переместились на улицу. В результате конфликта 34-летний мужчина выстрелил в 26-летнего. Пострадавшего с ранением в плечо госпитализировали. Стрелка доставили в полицейский участок. Установлено, что у него есть разрешение на ношение огнестрельного оружия. Детали происшествия будут установлены в ходе расследования.
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Ссора между двумя посетителями таллинского кафе закончилась стрельбой.
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