В центре Таллина произошла стрельба

Ссора между двумя посетителями таллинского кафе закончилась стрельбой.

Гости заведения Cafe VS на Пярнуском шоссе сначала подрались в помещении, а затем переместились на улицу. В результате конфликта 34-летний мужчина выстрелил в 26-летнего. Пострадавшего с ранением в плечо госпитализировали. Стрелка доставили в полицейский участок. Установлено, что у него есть разрешение на ношение огнестрельного оружия. Детали происшествия будут установлены в ходе расследования.