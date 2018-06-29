Месси без титула ЧМ-2018 едет домой

Победа на молодёжном чемпионате мира 2005 года и олимпийское золото Пекина остаются для 31-летнего Лионеля Месси единственными титулами со сборной Аргентины.





Лионель Месси начал карьеру в национальной сборной 17 августа 2005 года в возрасте 18 лет, выйдя на замену в товарищеском матче против сборной Венгрии. С тех пор он провёл за страну 151 матч и забил 81 гол — но смог выиграть только на олимпийском турнире в 2008 году, в котором участвуют не основные составы сборных. До этого Месси принёс Аргентине титул чемпиона мира на молодёжном уровне, забив шесть голов на турнире в Нидерландах в 2005 году, сообщает life.ru.





На взрослых чемпионатах мира и континентальных соревнованиях Лео продолжают преследовать неудачи. За 756 минут игры в матчах плей-офф чемпионата мира Месси так и не смог ни разу отличиться. В 2016 году Месси даже объявил о завершении карьеры в национальной команде, промахнувшись в серии пенальти в финале Копа Америка против Чили. Но затем вернулся.





Чтобы на чемпионате мира в России вылететь в 1/8 финала от Франции (3:4).









Выступления Лионеля Месси на международных турнирах





Чемпионат мира — 2006: поражение в 1/4 финала от Германии (1:1, пен. 2:4). Месси сыграл три матча, забил один гол.





Кубок Америки — 2007: поражение в финале от Бразилии (0:3). Месси сыграл шесть матчей, забил два гола, стал лучшим молодым игроком турнира и получил приз за лучший гол.





Чемпионат мира — 2010: вылет в 1/4 финала от Германии (0:4). Месси сыграл пять матчей, не забил ни разу.





Кубок Америки — 2011: вылет в 1/4 финала. Месси сыграл четыре матча, не забил ни разу.





Чемпионат мира — 2014: поражение в финале от Германии (0:1). Месси сыграл семь матчей, забил четыре гола. Получил награду как лучший игрок турнира.





Кубок Америки — 2015: поражение в финале от Чили (0:0, пен. 1:4). Месси сыграл шесть матчей, забил один гол. Был назван лучшим игроком турнира, но отказался получать награду.





Кубок Америки — 2016: поражение в финале от Чили (0:0, пен. 2:4). Месси сыграл пять матчей, забил пять голов.





Чемпионат мира — 2018: вылет в 1/8 финала от Франции (3:4). Месси сыграл четыре матча, забил один гол.







