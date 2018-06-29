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Цирк уехал: шоу братьев Запашных на "Славянском базаре" не будет
Шоу братьев Запашных на "Славянском базаре в Витебске" отменено, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Дирекции фестиваля.
"Шоу братьев Запашных "UFO. Цирк с другой планеты", заявленное в программе фестиваля с 7 по 18 июля, отменено по причине невыполнения обязательств партнерской организацией, обеспечивающей выступление артистов циркового шоу", - проинформировали в дирекции.
Дирекция фестиваля предлагает всем зрителям, которые приобрели билеты на шоу, обменять их на билеты на любые проекты фестиваля со скидкой 10%. Предложение действительно по 18 июля. Скидки по данному предложению не суммируются с предложениями и скидками по другим акциям. Обменять и/или вернуть билеты можно во всех кассах Витебска и у билетного оператора kvitki.by.
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Шоу братьев Запашных на "Славянском базаре в Витебске" отменено, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Дирекции фестиваля.
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