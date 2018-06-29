В Беларуси прекращают трансляцию некоторых иностранных телепрограмм

Речь идет о программах «CBS Drama», «Е! (ранее DIVA Universal)», «Universal Channel», «Бестселлер+», «Боец», «Киносоюз», «СТРАНА», «ТВ-3 Россия», «HD Кино 2», «Luxury World» и «Инва Медиа ТВ», сообщили в Министерстве информации Республики Беларусь. Их распространение с 1 июля 2018 года на территории Республики Беларусь считается недопустимым в соответствии с Законом «О средствах массовой информации».

В министерстве напоминают, что, согласно белорусскому законодательству, оператор электросвязи не позднее, чем за 15 рабочих дней до истечения срока действия разрешения на распространение продукции иностранного СМИ, обязан обратиться в Министерство информации с заявлением о выдаче разрешения на распространение этого иностранного СМИ.