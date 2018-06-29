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Пассажирский автобус перевернулся в Египте: есть погибшие и пострадавшие
На скоростной трассе Бени-Суэйф – Заафарана в египетской провинции Красное море перевернулся пассажирский автобус.
Три человека погибли, ещё 23 пострадали. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Полиции пришлось перекрыть движение, чтобы убрать автобус, перегородивший дорогу. Как сообщают информационные агентства, все пострадавшие – местные жители.
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На скоростной трассе Бени-Суэйф – Заафарана в египетской провинции Красное море перевернулся пассажирский автобус.
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