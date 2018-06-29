30 тысяч пачек мороженого: как в Минске отметили 80-летие белорусского пломбира

Новости Беларуси. Большой праздник мороженого: белорусскому пломбиру исполнилось 80, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Юбилей сладости 30 июня отметили фестивалем у «Минск-Арены». Каждый желающий мог получить лакомство – эскимо или пломбир – абсолютно бесплатно. Для этого на импровизированных игровых зонах необходимо было хорошо станцевать, победить, к примеру, в кулинарном мастер-классе или же обогнать соперника в гонке на «беговеле» (специальном велосипеде без педалей).





Я побеждал и получал пять купонов, а за пять купонов получал мороженое. И вот мы все выигрывали-выигрывали и получили вот столько мороженого. Домой понесем: папе, сестричке маленькой раздадим.





Я считаю очень хорошей идеей, потому что это поднимает общий настрой, общий дух и сближает таким образом всех нас. И спортивный интерес!





Очень интересно: можно поучаствовать, чтобы что-то получить, заработать. Поэтому стоит приезжать и участвовать.





Было сложно достаточно завоевать купоны, но у нас это получилось.

Всего организаторы заготовили для участников 30 тысяч пачек мороженого. Также бесплатно угощали и тех, кто приехал на фестиваль на велосипеде, самокате, скейте или даже электромобиле.