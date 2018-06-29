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Джазовый концерт и кинопоказ под открытым небом: Верхний город приглашает гостей
Новости Беларуси. Минск по выходным традиционно наполняется ярким музыкальными и театральными событиями. 30 июня в Верхнем городе состоялось историческое представление «Сватовство Ягайло», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Своим исполнением меломанов порадовали и белорусский духовой оркестр «Немига», и уличные артисты. Кульминацией вечера станет музыкальная часть: на главной сцене площади Свободы пройдет джазовый концерт. Начнется он в 20:30 (программа рассчитана до 23:00). Здесь же устроят кинопоказ под отрытым небом.
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Новости Беларуси. Минск по выходным традиционно наполняется ярким музыкальными и театральными событиями. 30 июня в Верхнем городе состоялось историческое...
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