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Сборная Аргентины едет домой, французы выходят в четвертьфинал ЧМ-2018

30.06.2018 20:10 — Разное | СТВ  
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Новости России. Сборные Аргентины и Франции эффектно открыли программу 1/8 финала на чемпионате мира по футболу. Невероятная закрутка сюжета: 7 забитых мячей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Аргентины едет домой, французы выходят в четвертьфинал ЧМ-2018

Удовольствие от поединка не получили разве что поклонники «альбиселесте» – их команда, показав в целом невзрачную игру, уступила французам. «Трехцветные» открыли счет с пенальти уже на 13-й минуте. Аргентинцы сумели не только отыграться в конце первого тайма, но и выйти вперед вскоре после перерыва. Французов это не сломило и не остановило: невероятный удар Павара, а также дубль французского вундеркинда Мбаппе – и команда Дидье Дешама уже ведет 4:2.

Сборная Аргентины едет домой, французы выходят в четвертьфинал ЧМ-2018

В компенсированное время цифры на табло подкорректировал Серхио Агуэро, но это не спасло аргентинцев от поражения. 4:3 – зрелищная победа французов, и они становятся первыми четвертьфиналистами чемпионата мира.

 
 
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Новости России. Сборные Аргентины и Франции эффектно открыли программу 1/8 финала на чемпионате мира по футболу. Невероятная закрутка сюжета: 7 забитых мячей,...
 
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