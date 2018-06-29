​Стали известны новые подробности инцидента с белорусскими туристами в аэропорту Борисполя

Новые подробности инцидента в аэропорту Борисполя: белорусские туристы отказались лететь на отдых самолётом, который им предоставили. Он оказался неисправным, утверждают люди. Пассажиры ждали лайнер полсуток, а когда борт всё же поднялся в воздух, ему пришлось вернуться. После этого большинство туристов решило не испытывать судьбу, хотя кто-то всё же улетел в Египет со второй попытки.

Неразбериха началась ещё до вылета. Чартер в Хургаду задержали на четыре часа. По авиационным меркам это не так уж и много. Время шло, а самолёта всё не было… В итоге для 170 пассажиров, среди которых были 56 белорусов, ожидание растянулось на 16 часов. К тому же, вместо обещанного Boeing подали McDonnell Douglas. Самолёт старый, но лучше, чем ничего. Выдохнули, полетели, но радость длилась недолго: во время полёта пассажиры заметили шлейф дыма у крыла с правой стороны. Через полчаса борт вернули в Борисполь.

Александр Коломиец, дежурный по отделу аэропорта Борисполь: «Некоторые люди отказывались выходить из самолёта, были неполадки в компьютерной системе, заседала комиссия. Прозвонили в организацию, у которой приобретали этот самолёт, посоветовались со специалистами, просмотрели, проверили ещё раз».

Туристов заверили, что через час самолёт будет, как новый, можно опять лететь. Но такой ответ устроил далеко не всех, пассажиры написали коллективный отказ. Почти все забрали багаж. На «дубль два» решились самые отчаянные (семеро белорусов не хотели терять деньги). И всё же вылетели тем самым бортом спустя семь часов.

Елена Руденкова, руководитель белорусского представительства туристической компании Join UP: «Кто хотел вернуться домой, то вернулся. Им будут возвращены деньги в полном объёме. Кто захотел полететь, тот улетел, данный борт долетел до Хургады, забрал отдохнувших туристов и вернулся в Киев. Никто не выпустит самолёт, пока он не будет готов к вылету».

По словам представителя турфирмы, ситуация неприятная, но так бывает. Тем, кто был настроен на отдых, но побоялся лететь, предложили другие направления. Три белорусские семьи отправились в Албанию. Две семьи из Гомеля и 14 человек из Минска возвращаются в Беларусь. Говорят, точно такой же самолёт (и той же авиакомпании) две недели назад аварийно сел в Киеве. И сегодня тот борт уже начали разбирать на металл и запасные части.

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента