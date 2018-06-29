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​Президент Беларуси поздравил выпускников вузов: кого пригласили на праздничный бал?

30.06.2018 20:49 — Разное | ОНТ  
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Когда долгие годы учёбы позади, есть большой порыв и огромный стимул. Ту самую первую и неодолимую мотивацию после окончания вуза сложно забыть. Без опыта работы, но с бесценным багажом знаний начинается дорога во взрослую жизнь. Самых целеустремлённых по традиции Президент приглашает на выпускной бал. И сегодня у них есть целый день, чтобы забыть о науке. А работа? Работа подождёт до понедельника. Дорогие выпускники в репортаже Игоря Тура.

Сегодня тот вечер, когда круглые отличницы позволяют себе смелые наряды, добавив к образу кокетливую улыбку, а хулиганы, пять лет прятавшись на галёрках в аудиториях, надевают строгий костюм и делают всё, чтобы быть настоящими джентльменами. Выпускной – это всегда день, когда правила и принципы университетской жизни забываются.

Сплошной праздник, и можно пройти по красной дорожке, как кинозвёзды. И совсем не думать об учёбе… Студенты университета имени Пушкина в этот вечер не вспомнили стихов Пушкина, а студентка из Полоцка в ослепительном красном платье на вопрос: «Чему вы научились в университете?» просто отвечает: «Я стала юристом»...

Выпускница из Гродно вообще заявила, что мечтает станцевать вальс с Президентом... И что уж говорить, к этому яркому празднику подготовиться даже журналистам невозможно. Ну, как можно предположить, в какую сторону завернёт этот ураган молодости?

В стране – почти 64 тысячи выпускников вузов, которым очень повезло: никто сегодня не говорит им, мол, завтра начнётся взрослая жизнь, работа и первые испытания. Завтра продолжатся большие выходные, потом будет День Независимости, и лишь тогда начнётся их личная независимость. И ветер перемен, который сегодня всем изрядно портит причёски, продлится минимум четыре дня.

Хотя у лучших из лучших, конечно, будущее расписано: каждый определился с профессией, некоторые уже начали карьеру, и все уверены в том, что у них обязательно

Но даже за этим весельем всё же чувствуется лёгкое напряжение. И ответственность, ведь лучших выпускников поздравляет Президент.

Александра Лукашенко педагоги слушают внимательно, выпускники ещё и успевают фотографировать. Сегодня эти снимки облетят соцсети, но смартфоны вернулись в карманы, когда Глава государства обратился к каждому и ко всем вместе с напутственным словом.

Сегодня в зале и те, кто уже отличился, лучшие среди лучших. Им – личные благодарности от Президента. Среди награждённых выпускников втрое больше, чем педагогов, но это же хорошо, когда ученики превосходят учителей.

Официальный церемониал закончили аплодисменты, взрослые понимают, что этим ребятам сейчас не так важны награды. Куда важнее весело и красиво провести вечер.

И наверняка ни один выпускник не увидит этого репортажа (на часах нет ещё и девяти), вечеринка в самом разгаре. И такой праздник они заслужили.

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента

 
Теги: Гродно
 
 
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Самых целеустремлённых по традиции Президент приглашает на выпускной бал.
 
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