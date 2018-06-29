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​Белорус на стареньком «Аисте» покоряет Дальний Восток

30.06.2018 20:49 — Разное | ОНТ  
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История одного удивительного путешествия. Белорус на стареньком велосипеде «Аист» покоряет Дальний Восток. Он уже забрался за семь тысяч километров от дома.

Геннадий Пузанкевич – специалист по изготовлению чучел из Жодино, а также он страстный путешественник. Его знают не только в Беларуси, но и далеко за пределами страны. Из снаряжения у него есть палатка, спальный мешок и обычная карта. За день проезжает больше ста километров (крутит педали около 15 часов). Ни дождь, ни сильный ветер, ни предложения подвезти не заставили его сойти с намеченного маршрута. Только в память о любимых артистах (Золотухине, Евдокимове, Шукшине) белорус сделал крюк в 500 километров, чтобы побывать на родине кумиров. А путевых заметок у него хватит на много вечеров у костра.

Геннадий Пузанкевич, путешественник: «Где-то через казахскую границу переходил, я ещё не знал, что до Омска 160 км через болота. Там ни одного кафе нет по дороге. Сами таможенники спросили, где питаюсь? Я сказал, что ничего нет. Вынесли сметану, ряженку, булочки. Всё мне нагрузили. Это помогло. Только границу пересёк, пошёл ливень. Промок до ниточки. А это согревало душу».

До нынешней поездки Геннадий Пузанкевич уже побывал на Цейлоне, в Индии, Малайзии. Покорил Килиманджаро. И всё это – в сланцах на босую ногу. В Приморском крае путешественник намерен посетить национальный парк «Земля леопарда» и тигровый заповедник. Домой вернуться собирается в октябре.

 
 
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Геннадий Пузанкевич – специалист по изготовлению чучел из Жодино, а также он страстный путешественник.
 
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