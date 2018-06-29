​ИАЦ: Семья и здоровье – главные жизненные цели белорусской молодёжи

Впереди у сегодняшних выпускников взрослая жизнь. И как она сложится, во многом зависит от их устремлений. Главные цели молодых белорусов изучили социологи и получили интересные результаты.

По данным Информационно-аналитического центра, современная молодёжь в качестве главных жизненных целей в первую очередь выбирает: семью и здоровье. Около половины опрошенных хотят воспитывать детей, треть респондентов сделает акцент на карьере и профессиональной самореализации.

При этом семейным ценностям и воспитанию детей приоритет предсказуемо отдаёт больше девушек, а юношей чаще беспокоит организация собственного дела и финансовая обеспеченность. Основными чертами современной молодёжи (по мнению опрошенных) являются: свобода, целеустремленность и образованность. Вот такое оно новое поколение белорусов.