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Роналду против Суареса и Кавани. Португалия и Уругвай бьются за путевку в 1/4 финала ЧМ. Онлайн TUT!
В Сочи на стадионе «Фишт» 30 июня в дуэли Уругвая и Португалии определится второй участник четвертьфинальной стадии плей-офф российского мундиаля.
Победителя этого матча уже поджидает сборная Франции,
Обладатель богатой коллекции «Золотых мячей» Криштиану Роналду, втащивший португальцев в плей-офф, попытается совершить еще один подвиг.
На групповом этапе Криштиану здорово порезвился и забил 4 из 5 мячей своей команды. Но Уругвай не пропустил ни разу в трех матчах!
Возможно, к уругвайцам можно предъявить претензии по поводу эконом-режима в матчах с Египтом (1:0) и Саудовской Аравией (1:0), но зато южноамериканцы оторвались на хозяевах в поединке 3-го тура, разгромив Россию со счетом 3:0.
Очевидно, что главному голеадору португальцев Роналду уругвайская защита уделит особое внимание. Благо, в ее составе есть Хосе Мария Хименес и Диего Годин из мадридского «Атлетико», отлично изучившие Криштиану в чемпионате Испании.
А в атаке противовесом Роналду должны стать такие результативные форварды, как Луис Суарес и Эдинсон Кавани. Пусть по отдельности эти звезды не столь яркие, как КриРо, но вместе могут ослепить защиту любой сборной.
SPORT.TUT.BY ведет онлайн-трансляцию матча Уругвай — Португалия.
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Роналду против Суареса и Кавани. Португалия и Уругвай бьются за путевку в 1/4 финала ЧМ. Онлайн TUT!
В Сочи на стадионе "Фишт" 30 июня в дуэли Уругвая и Португалии определится второй участник четвертьфинальной стадии плей-офф российского мундиаля.
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