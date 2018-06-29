Роналду против Суареса и Кавани. Португалия и Уругвай бьются за путевку в 1/4 финала ЧМ. Онлайн TUT!

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В Сочи на стадионе «Фишт» 30 июня в дуэли Уругвая и Португалии определится второй участник четвертьфинальной стадии плей-офф российского мундиаля.

Победителя этого матча уже поджидает сборная Франции, отправившая сегодня домой Лионеля Месси и компанию.

Обладатель богатой коллекции «Золотых мячей» Криштиану Роналду, втащивший португальцев в плей-офф, попытается совершить еще один подвиг.

На групповом этапе Криштиану здорово порезвился и забил 4 из 5 мячей своей команды. Но Уругвай не пропустил ни разу в трех матчах!



Фото: Reuters

Возможно, к уругвайцам можно предъявить претензии по поводу эконом-режима в матчах с Египтом (1:0) и Саудовской Аравией (1:0), но зато южноамериканцы оторвались на хозяевах в поединке 3-го тура, разгромив Россию со счетом 3:0.

Очевидно, что главному голеадору португальцев Роналду уругвайская защита уделит особое внимание. Благо, в ее составе есть Хосе Мария Хименес и Диего Годин из мадридского «Атлетико», отлично изучившие Криштиану в чемпионате Испании.

А в атаке противовесом Роналду должны стать такие результативные форварды, как Луис Суарес и Эдинсон Кавани. Пусть по отдельности эти звезды не столь яркие, как КриРо, но вместе могут ослепить защиту любой сборной.

SPORT.TUT.BY ведет онлайн-трансляцию матча Уругвай — Португалия.

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