Международный день астероида отмечается 30 июня

30 июня – особый день для тех, кто любит наблюдать за звёздами и другими небесными телами.

6 декабря 2016 года Генассамблеей ООН был учреждён Международный день астероида. Дата была выбрана не случайно. Именно 30 июня 110 лет назад произошла масштабная астероидная катастрофа – с Землёй столкнулся Тунгусский метеорит.

Целью праздника является повышение уровня осведомлённости общества об опасности падения небесных тел. В эти дни проводятся тематические лекции, а специалисты рассказывают, правомерно ли «бомбить» небесные тела в целях предотвращения их падения на Землю и легально ли добывать ресурсы, находящиеся на астероидах. В Беларуси главная площадка праздника – минский Планетарий.