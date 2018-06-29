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Линию футболок для знаменитостей с белорусскими корнями разработала отечественная компания

30.06.2018 21:00 — Разное | ОНТ  
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И куда только не занесёт белорусов? Наши люди в Голливуде теперь могут не только рассказать, но и показать соседям по знаменитым холмам, что они made in Belarus! Отечественный производитель разработал специальную линию футболок для известных персон, предки которых покинули нашу страну и обосновались далеко от Родины. Кстати, некоторые звёзды уже отреагировали на необычные посылки! Наш корреспондент Ольга Осадчая узнала, как подбирали размер для Скарлетт Йоханссон и ждут ли приезда Лизы Кудроу в родном селе, что под Вилейкой!

Пока кто-то «голливудил» в районе знаменитых калифорнийских холмов, недалеко от Минска разгорались споры возле исподнего: как заглянуть глубоко в душу заграничных звёзд? 15 знаменитостей, о которых теперь уж мы запросто скажем: «наш штатный земляк» получили привет с малой родины предков, а кто-то и не знал, что made in Belarus – это и о нём, а не только о майке.

Николай Кудласевич, менеджер проекта: «Мы зацепили их тем, что создали принты, связывающие их с личной историей. Эта майка посвящена Вайноне Райдер (у неё тоже белорусские корни). Её отец назвал её в честь города, возле которого она родилась… А что, если бы она родилась в Беларуси? Жабинка, Лида, Речица».

Здесь «хорошая девочка Лида» – это совсем другое кино, как и принять на грудь Майкла Дугласа в доспехах. Кстати, его 101-летний отец – легендарный Кирк Дуглас – получил из Беларуси с любовью по-настоящему улётную обновку. В детстве над его кроватью висела репродукция Шагала, а теперь над городом Кирк парит уже вместе с супругой.

Недооценил масштабы подарка суровый гитарист группы Rammstein Пауль Ландерс, а на Брестчине просто Иван Барботько (так укротителя его и звали по некоторым данным). Брутальный музыкант боялся открывать дверь курьеру с посылкой в льняной сумке, но в итоге всё же принял презент. А вот столичный Ларри Кинг (его мама из Минска) лишних вопросов в этот раз задавать не стал, а ответил через супругу, что своим портретом, составленным из имен героев его интервью, впечатлён. И, кстати, над этой футболкой дизайнерам пришлось попотеть.

Нелегко оказалось и найти адреса знаменитостей. А как угадать размер, чтобы не обидеть, скажем, Скарлетт Йоханссон, и надпись Несвиж поместилась на тех самых холмах? Сейчас здесь ждут ответа от других звёздных адресатов и намекают на ремейк лимитированной коллекции. Ведь не только старина Дуглас железно должен быть в тренде.

Наталья Суворова, руководитель отдела маркетинга: «Мы собирали более 60 претендентов, отобрали только 15. Разбирали архивы, искали точки соприкосновения, чтобы не просто нанести символику, а чтобы люди узнали себя в дизайне».

Практически ко дню рождения белорусский эксклюзив, да ещё и с генеалогическим древом получила Лиза Кудроу – звезда сериала «Друзья», которая вполне могла родиться под Вилейкой.

А ведь Лиза Кудроу даже приезжала в Илью. Встречалась с людьми, которые помнили прабабушку, со слезами слушала, как родного человека расстреляли в 42-м… Потом долго стояла у памятника. И не нужен был ни зонт, ни переводчик.

Игорь Юшко, директор Ильянской средней школы имени А.А.Гримотя: «Это запись о посещении музея в книге почётных посетителей. Лиза Кудроу, 2008 год…».

Игорь Юшко помнит ту встречу со всеми акцентами. Пока местные дамы шушукались (приехала со стилистом), сама Лиза Кудроу в музее с интересом изучала предметы сельского быта.

Елена Будай, односельчанка прабабушки Лизы Кудроу: «Малайцом, што выбiлася сама ў свет!».

Она хоть и не слышала про заморскую блондинку, обрадовалась, что теперь у Лизы Кудроу будет приличная футболка. Звёздный гардероб Елену Емельяновну никак не устраивает.

Пускать память на ветер… не всегда история о тех, кто эту историю творит уже за тысячи километров. Ведь у каждого большого успеха непременно найдётся то малое, что не купишь за миллионные гонорары. И даже если сделал карьеру мирового масштаба, такую встречу не гарантирует никакой райдер!

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента

 
Теги: Минск
 
 
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Отечественный производитель разработал специальную линию футболок для известных персон, предки которых покинули нашу страну и обосновались далеко от Родины.
 
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