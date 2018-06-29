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В Слуцке прошёл выпускной медицинского колледжа. Фото
30.06.2018 — Разное | Слуцк Город
Сегодня в ГДК прошёл выпускной Слуцкого медицинского колледжа.
В нынешнем году учреждение выпустило 340 молодых кадров по специальностям фельдшерско-акушерское дело, лечебное дело, медико-диагностическое дело и сестринское дело.
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В нынешнем году учреждение выпустило 340 молодых кадров по специальностям фельдшерско-акушерское дело, лечебное дело, медико-диагностическое дело и сестринское...
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