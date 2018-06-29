Лётчики провели две генеральные репетиции парада ко Дню Независимости

Они вылетают, чтобы показать «класс». На параде 3 июля увидим в столичном небе истребители и штурмовики, транспортные, многоцелевые и ударные вертолёты. Накануне авиаторы провели две генеральные репетиции. В воздухе – только асы! Кому доверяют летать над Минском, и как построить парадную коробку? Репортаж Алексея Кряквина.

На полный круг из Мачулищей в центр Минска и обратно – меньше часа. Асы белорусской авиации много раз отработали боевые порядки парада на земле, «откатали» в воздухе за часы подготовки. Два вылета над столицей – это уже не тренировка, а генеральная репетиция.

Всё быстро и слаженно. Каждый пилот знает время вылета и место в строю. Первыми поднимаются вертолёты. Звенья уже в воздухе, когда на полосе выстраиваются штурмовики Су-25, военно-транспортный Ан-26, истребители Миг-29.

Замыкает парадный строй воздушного эшелона гигант отечественной военной авиации – тяжёлый транспортник Ил-76. Машина может взять на борт 48 тонн груза или более 200 десантников. Или несколько бронемашин. На параде пилотировать многотонный Ил будет командир 50-й смешанной авиабазы Андрей Лукьянович. Ил летает постоянно. Именно его в небе над столицей видят минчане. В феврале вместе с силами спецопераций впервые за десять лет было отработано десантирование боевой техники парашютным способом.

76-й, несмотря на массу и габариты, легко разбегается по полосе и взмывает ввысь. Выход на курс – и вот в иллюминаторе Минск.

Транспортный борт сопровождают 5 самолётов Л-39. Держатся совсем рядом. Проход над проспектом в парадном строю требует напряжённой работы всего экипажа. Курс, высота, дистанция. Над проспектом Машерова Ил идёт на высоте 270 метров. Скорость 500 километров в час.

Кроме лётчиков 50-й авиабазы в воздушном эшелоне над Минском пилоты из Барановичей и Лиды, звено вертолётов российских военно-космических сил.

Андрей Лукьянович, командир 50 смешанной гвардейской авиационной базы: «Привлекаются только первоклассные пилоты. Лётчики с огромным желанием, энтузиазмом. В воздухе – только профессионалы. Идёт взаимодействие всех членов экипажа».

Пение птиц на летном поле – имитация. Специальная машина записанными криками разгоняет настоящих птиц. Это значит, сегодня будет и второй вылет. После приземления – разбор полётов. Во время короткой передышки можно рассмотреть технику на земле. Во многих машинах с белорусскими флагами на борту – труд специалистов отечественного ВПК.

Ми-24 за моей спиной, как и Ми-8, одни из самых массовых вертолётов в мире. Количество выпущенных машин измеряется тысячами. Конструкция оказалась настолько удачной, что подлежит модернизации много раз. В Беларуси её производят на Барановичском авиаремонтном заводе.

Боевые машины разбирают до винтика. После проверки каждой детали собирают вновь, оснащая современными системами. Белорусские военные лётчики пилотируют самую современную модификацию легендарного вертолёта Миля. По ощущениям пассажира, в грузовой кабине, где также могут располагаться десантники, тихо (почти, как в пассажирском Boeing).

Белорусская военная авиация в небе каждый день. После парада в День независимости пилоты приступят к новой задаче – подготовке к боевым стрельбам на соревнованиях по авиадартсу.

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента