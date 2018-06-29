Лукашенко не пожалел даже выходной день, чтобы произвести рокировку в КГБ.





Чем вызваны масштабные кадровые перемещения?





Без паники





Руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников не видит в кадровых решениях "повода для паники":





- Ранее на пенсию ушли заместитель председателя КГБ и начальник Витебского управления КГБ. Лукашенко заполнил вакантные должности, а заодно решил перемешать руководителей областных УКГБ, которые довольно долго находятся на своих должностях; белорусский руководитель постоянно боится, чтобы чиновники не засиделись на одном месте и не образовали "региональное кумовство".





Действительно, сам Лукашенко предупредил новых начальников УКГБ:

"Запомните, никакой круговой поруки! Это очень аккуратная работа - у вас, у прокурора, у милиции. Я не зря создавал эту систему, по которой вы по вертикали подчинены председателю КГБ. Но вы живете на территории в той или иной области, и они решают определенные вопросы, и там главный мой представитель - губернатор. И вы должны найти общий язык с руководством области, но ни в коем случае не щелкая каблуком… "чего изволите". И не думая о том, что сегодня я ему что-то там помогу (в кавычках), а завтра он мне что-то доброе сделает. За комитетом особый глаз в этом отношении. Потому что вреда от кампанейщины и круговой поруки будет больше, чем смыкание, допустим, губернатора с другими руководителями органов и подразделений".





Эксперт обращает внимание, что кадровые перестановки произошли в субботу, выходной день:





- На самом деле возможны два объяснения. Во-первых, КГБ для Лукашенко, возможно, действительно настолько важное направление, чтобы потратить на него свой выходной день. Во-вторых, периодически издаются указания: все совещания, коллегии и прочие мероприятия проводить только в нерабочее время (либо после шести вечера, либо в выходные дни).





Коррупция как угроза национальной безопасности





Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий тоже не видит в кадровых перестановках никакой чрезвычайщины:





- В данных кадровых назначениях, прежде всего, просматривается уже ставшая традиционной практика ротации и рокировки представителей силового блока. В данном случае ротация и рокировка осуществляется внутри одного ведомства – КГБ. Традиционно такие масштабные кадровые решения принимаются Главой государства раз в 3 – 5 лет и в них нет ничего необычного, тем более, что данные решения носят плановый характер, которые готовились последние несколько месяцев, - отмечает эксперт.





При этом Арсений Сивицкий обращает внимание на отдельные нюансы кадровых решений:





- В то же самое время, данные назначения отражают запрос Александра Лукашенко на необходимость усиления работы и внедрению новых подходов в деятельность КГБ по ряду направлений – совершенствованию разведывательной и контрразведывательной деятельности, противодействию терроризму, приданию борьбе с коррупцией системного характера, улучшению кадровой работы и формированием национальной школы безопасности, - отметил Арсений Сивицкий, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований. - На этом фоне можно отдельно выделить назначение генерал-майора Владимира Калача заместителем председателя Комитета государственной безопасности, а генерал-майора Вячеслава Езерского начальником ГУО «Институт национальной безопасности».





Арсений Савицкий отмечает, что сегодня акцент делается на борьбе с коррупцией:





- При этом главный акцент делается на внутренней безопасности государства, прежде всего, на борьбе с коррупцией и взяточничеством, контроле над деятельностью бюрократического аппарата в Минске и регионах.





Последние крупные задержания чиновников говорят о том, что коррупция стремительно приобретает системный характер, а соответственно – превращается в серьезную угрозу национальной безопасности, - подчеркнул эксперт.



