﻿ Настю Рыбку в полицию сдал пенсионер-моралист. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Настю Рыбку в полицию сдал пенсионер-моралист

30.06.2018 20:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Пожилому тайцу не понравилось, как группа русских устраивает оргии на пляже, поэтому он сообщил о них стражам порядка.

Настю Рыбку в полицию сдал пенсионер-моралист
Фото: © facebook.com/alexlesley11
Скандально известные в России основатель секс-тренингов Александр Кириллов (Алекс Лесли), его подруга Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и ещё шестеро их единомышленников готовятся предстать перед судом в Таиланде. За организацию преступного сообщества и проституции им грозит до 20 лет заключения. Как выяснил Лайф, криминальные неприятности Алексу Лесли и Насте Рыбке устроил местный пенсионер, которому очень не понравилась их программа сексуальных тренингов, пишет life.ru

Судя по материалам следствия, с которыми ознакомился Лайф, обвинения 38-летнему Александру Кириллову в создании преступного сообщества с "целью удовлетворения сексуального желания другого лица" и организации проституции были предъявлены ещё 11 апреля в 20:00 по местному времени.

Незадолго до этого в полицию явился 61-летний местный житель Танаполь Буннарк (Thanapol Bunnark) и пожаловался на аморальные тренинги русских. Пенсионер узнал из тайской прессы и других источников, что с февраля по март 2018-го группа россиян в нарушение законодательства Таиланда приглашала всех желающих на семинары по "половому воспитанию".


Фото: instagram.com/alex.lesley

В рекламе говорилось, что Кириллов является секс-гуру, имеющим обширные знания о методах соблазнения. Пенсионер говорит, что ему попадалось и видео "со сценами сексуального характера на пляже Паттайи". Как выяснилось, команда Алекса Лесли записывала эти видео в качестве рекламы тренингов и доказательств, что ученики посещали занятия и отрабатывали все практические навыки.

Как говорится в материалах дела, последний семинар проводился с 15 по 25 февраля в конференц-зале отеля "Ибис" (Ibis), расположенном в пляжной зоне Паттайи. Сам курс начался с лекции, после чего участники семинара, разбившись на пары, начали отрабатывать навыки секса.

— Тренинги проводились в непристойной и неприличной манере. По окончании семинара слушатели проверяли свои знания на практике, пытаясь соблазнить кого-нибудь на пляже. Всё это было снято на фотоаппарат, — говорится в материалах уголовного дела.

Такие курсы не только нарушают Уголовный закон королевства, но также наносят ущерб имиджу и репутации Т ланда, который, как напоминают в материалах дела, "является образцом общественного порядка и высокой морали". Это и стало причиной ареста Александра Кириллова и его соратников.

При этом в полиции настаивали на том, что обвиняемые являются иностранцами и в случае их освобождения под залог они могут скрыться, что может осложнить представление доказательств и затруднить процесс расследования и судопроизводства.

Секс-коуч Алекс Лесли и его подопечная Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) получили широкую известность после публикации видео, которое Рыбка сняла на яхте миллиардера Олега Дерипаски. Бизнесмен уже подал в суд на Настю Рыбку и Александра Кириллова (Алекса Лесли) за размещение в социальных сетях фотографий, касающихся жизни предпринимателя. Речь идёт как о фотографиях, на которых изображён Дерипаска, так и о сделанных тайно аудиозаписях его разговоров.

Позже стало известно, что Александр Кириллов, Анастасия Вашукевич и ещё 8 человек были задержаны в Таиланде по обвинению в проведении незаконного секс-тренинга, а также якобы предоставлении групповых секс-услуг. 17 апреля суд Паттайи оправдал Лесли и Рыбку по первому обвинению, но покинуть Таиланд они пока не могут, так как следствие по второму обвинению всё ещё продолжается.

Александр Кириллов помимо секс-тренингов занимается наукой. Согласно базе "СПАРК-Интерфакс", он значится совладельцем трёх компаний: ООО "Лаборатория по превентивному стохастическому менеджменту", АНО "Исследовательский центр прикладных смарт-технологий" и ООО "Центр интеллектуальных систем прогнозирования", последняя является резидентом наукограда "Сколково".

Вместе с отцом Сергеем Кирилловым секс-гуру запатентовал сразу в трёх странах — США, России и Китае — IT-систему превентивного мониторинга, которая позволяет на ранних этапах спрогнозировать неисправность или аварию на том или ином объекте, а также дать точную оценку его остаточного ресурса.

В разговоре с Лайфом отец Алекса Лесли признался, что разработка системы в основном велась на деньги, которые его сын заработал на проведении секс-тренингов.


 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожилому тайцу не понравилось, как группа русских устраивает оргии на пляже, поэтому он сообщил о них стражам порядка.
 
Новости дня
Новости разные
 
Снова проигрыш. ФК «Горки» — ФК «Узда» — 0:2
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика