Настю Рыбку в полицию сдал пенсионер-моралист

Скандально известные в России основатель секс-тренингов Александр Кириллов (Алекс Лесли), его подруга Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и ещё шестеро их единомышленников готовятся предстать перед судом в Таиланде. За организацию преступного сообщества и проституции им грозит до 20 лет заключения. Как выяснил Лайф, криминальные неприятности Алексу Лесли и Насте Рыбке устроил местный пенсионер, которому очень не понравилась их программа сексуальных тренингов, пишет life.ru За организацию преступного сообщества и проституции им грозит до 20 лет заключения. Как выяснил Лайф, криминальные неприятности Алексу Лесли и Насте Рыбке устроил местный пенсионер, которому очень не понравилась их программа сексуальных тренингов,life.ru





Судя по материалам следствия, с которыми ознакомился Лайф, обвинения 38-летнему Александру Кириллову в создании преступного сообщества с "целью удовлетворения сексуального желания другого лица" и организации проституции были предъявлены ещё 11 апреля в 20:00 по местному времени.





Незадолго до этого в полицию явился 61-летний местный житель Танаполь Буннарк (Thanapol Bunnark) и пожаловался на аморальные тренинги русских. Пенсионер узнал из тайской прессы и других источников, что с февраля по март 2018-го группа россиян в нарушение законодательства Таиланда приглашала всех желающих на семинары по "половому воспитанию".









Фото: instagram.com/alex.lesley





В рекламе говорилось, что Кириллов является секс-гуру, имеющим обширные знания о методах соблазнения. Пенсионер говорит, что ему попадалось и видео "со сценами сексуального характера на пляже Паттайи". Как выяснилось, команда Алекса Лесли записывала эти видео в качестве рекламы тренингов и доказательств, что ученики посещали занятия и отрабатывали все практические навыки.





Как говорится в материалах дела, последний семинар проводился с 15 по 25 февраля в конференц-зале отеля "Ибис" (Ibis), расположенном в пляжной зоне Паттайи. Сам курс начался с лекции, после чего участники семинара, разбившись на пары, начали отрабатывать навыки секса.





— Тренинги проводились в непристойной и неприличной манере. По окончании семинара слушатели проверяли свои знания на практике, пытаясь соблазнить кого-нибудь на пляже. Всё это было снято на фотоаппарат, — говорится в материалах уголовного дела.





Такие курсы не только нарушают Уголовный закон королевства, но также наносят ущерб имиджу и репутации Т ланда, который, как напоминают в материалах дела, "является образцом общественного порядка и высокой морали". Это и стало причиной ареста Александра Кириллова и его соратников.





При этом в полиции настаивали на том, что обвиняемые являются иностранцами и в случае их освобождения под залог они могут скрыться, что может осложнить представление доказательств и затруднить процесс расследования и судопроизводства.





Секс-коуч Алекс Лесли и его подопечная Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) получили широкую известность после публикации видео, которое Рыбка сняла на яхте миллиардера Олега Дерипаски. Бизнесмен уже подал в суд на Настю Рыбку и Александра Кириллова (Алекса Лесли) за размещение в социальных сетях фотографий, касающихся жизни предпринимателя. Речь идёт как о фотографиях, на которых изображён Дерипаска, так и о сделанных тайно аудиозаписях его разговоров.





Позже стало известно, что Александр Кириллов, Анастасия Вашукевич и ещё 8 человек были задержаны в Таиланде по обвинению в проведении незаконного секс-тренинга, а также якобы предоставлении групповых секс-услуг. 17 апреля суд Паттайи оправдал Лесли и Рыбку по первому обвинению, но покинуть Таиланд они пока не могут, так как следствие по второму обвинению всё ещё продолжается.





Александр Кириллов помимо секс-тренингов занимается наукой. Согласно базе "СПАРК-Интерфакс", он значится совладельцем трёх компаний: ООО "Лаборатория по превентивному стохастическому менеджменту", АНО "Исследовательский центр прикладных смарт-технологий" и ООО "Центр интеллектуальных систем прогнозирования", последняя является резидентом наукограда "Сколково".





Вместе с отцом Сергеем Кирилловым секс-гуру запатентовал сразу в трёх странах — США, России и Китае — IT-систему превентивного мониторинга, которая позволяет на ранних этапах спрогнозировать неисправность или аварию на том или ином объекте, а также дать точную оценку его остаточного ресурса.





В разговоре с Лайфом отец Алекса Лесли признался, что разработка системы в основном велась на деньги, которые его сын заработал на проведении секс-тренингов.



