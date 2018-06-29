​Год малой родины. Чем привлекает туристов Браславский район?

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Браславские озера как часть пути «Субботнего выпуска» в Год малой родины. Здесь можно пройти по дороге желаний и поймать попутный ветер под парусом. Но одним ли туризмом? В общем, с погодой нам не повезло, но мы не расстроились нисколько.

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