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Год малой родины. Чем привлекает туристов Браславский район?
Браславские озера как часть пути «Субботнего выпуска» в Год малой родины. Здесь можно пройти по дороге желаний и поймать попутный ветер под парусом. Но одним ли туризмом? В общем, с погодой нам не повезло, но мы не расстроились нисколько.
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Здесь можно пройти по дороге желаний и поймать попутный ветер под парусом. Но одним ли туризмом?
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