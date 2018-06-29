​Три тысячи добровольцев в Швеции вживили под кожу чип. Чем опасно слияние человека с машиной?

Швеция смело шагнула в цифровое будущее. И три тысячи добровольцев в этой стране теперь немного киборги. Им под кожу вживили чип, способный заменить проездной, банковскую карту и даже ключи от дома. Удобно и просто на первый взгляд. Противники эксперимента призывают задуматься, зачем шведы передают контроль над своей жизнью в руки третьих лиц. Чем опасно слияние человека с машиной, рассуждаем вместе с Русланом Поддубским, шефом европейского бюро ОНТ.

Глядя на это сообщение из Бельгии (а именно из городка Мехелен), могу с уверенностью сказать, что не такая уж это и новость. Вот за моей спиной (см. видео – прим. ред.) ничем непримечательное здание. Это офис компании NewFusion, сотрудники которой ещё год назад опробовали эту технологию. А это первый терминал, по крайне мере, в Бельгии, который открывает дверь, как только к нему приложишь руку (с чипом, естественно).

Вот как это было: в присутствии журналистов Винсу Найсу, одному из боссов компании, устройством, похожим на шприц, вводят под кожу меленький передатчик стоимостью примерно 100 Евро. И всё. Теперь он может открывать двери офиса или разблокировать компьютер. В NewFusion это подкожное устройство, по сути, заменило корпоративный бейдж.

Однако развили технологию прогрессивные шведы, которые посчитали, что чип – это всего лишь небольшое дополнение к набору уже имеющихся девайсов. Он сделает жизнь более удобной. Пароли, PIN-коды, электронные ключи – всё можно хранить под кожей. Это позволит избавиться от массы цифрового мусора и пластика и одним взмахом руки оплачивать покупки, открывать квартиру, заводить автомобиль – фантазия безгранична.

Нил Гуно, сотрудник образовательного центра «Технополис»: «У меня была такая ситуация, когда я забыл вещи в такси и остался без всего (без пропуска на работу, без денег). Конечно, если у тебя чип, то это исключено. Люди всегда боятся нового, это естественно, но без подобных технологий человечество уже не сможет обходиться».

Нил и Дидье работают в «Технополисе». Это образовательный центр в провинциальном Мехелене. В одной части здания – дети, которые только постигают элементарные знания, в соседнем зале буквально накануне завершилась конференция по работе с блокчейном и смарт-контрактом.

Дидье Ле Ливре, сотрудник образовательного центра «Технополис»: «Новые технологии – это хорошо, ведь они помогают делать нашу жизнь удобной. Мы же понимаем, что именно технологии двигают мир вперёд. Конечно, всегда будут скептики, и я могу с ними согласиться в одном: нужно быть уверенными в том, что большие компании и правительства будут использовать полученные данные лишь во благо».

Вот он главный вопрос: «Как этим могут воспользоваться посторонние?». Те, с кем мы окажемся связаны невидимой сетью через чип? Пока всё это добровольно, каждый сам решит, протягивать чипированную руку будущему или нет. А если закон обяжет? Вот тут начинаются споры.

Енс Кларк, житель г. Мехелен (Бельгия): «Ну, телефон в кармане, Google, Facebook, Instagram– это одно. Ты захотел – зашёл, не захотел – отложил девайс. А здесь ты всегда онлайн, я так не хочу».

Зато хотят IT-шники и прогрессивная общественность. Беларуси такое будущее пророчат не раньше, чем через два года. На очереди – паспорта со встроенными чипами и ID-карты. Исходить будут из того, примут люди новинку или останутся верны бумажным аналогам.

Александр Сушко, руководитель проекта по развитию бизнеса в Беларуси: «Возникает вопрос, когда нужно получить какую-то госуслугу. В европейских странах это более продвинуто, люди получают эту услугу опять-таки онлайн при помощи ID-устройств (тот же чип). Шведы поэтому и выбрали для себя эту картинку цифрового будущего, в которое они уже готовы войти раньше, чем все остальные».

А как же хакерские атаки? Подкожные устройства могут взламывать и от имени цифровой личности нарушать закон. Если учесть, что чип, скорее всего, будет получать заряд энергии беспроводным способом, то и проникнуть под кожу хакеры теоретически смогут дистанционно. А вот зачем? Здесь тоже простор для фантазий.

И всё же главный аргумент противников такой технологии – это уязвимость. Штука электронная, она всегда при тебе, а значит, человек всегда под контролем. Хорошо это или плохо демократичная Европа пока однозначно решить не может, но при этом говорит: «Если всё время думать о плохом, то будущее никогда не наступит».

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента