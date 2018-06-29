В WhatsApp появилась функция из Telegram

В WhatsApp появилась новая функция. Теперь в мессенджере можно создавать каналы, как в Telegram.

Новая функция называется Broadcast Only. С её помощью отправлять сообщения в какую-либо группу смогут только администраторы. Для активации необходимо зайти во вкладку «Информация о группе», нажать на «Настройки группы», затем на «Отправить сообщения», где следует выбрать пункт «Только администраторы».

WhatsApp является одним из самых популярных сервисов для обмена сообщениями, которым пользуются более миллиарда человек. Принадлежит мессенджер компании Facebook.