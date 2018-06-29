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«Это очень аккуратная работа»: Президент Беларуси – руководителям КГБ
Новости Беларуси. 30 июня Президент Беларуси рассмотрел кадровые вопросы. Александр Лукашенко подчеркнул, что в этой структуре должны работать честные, принципиальные, умные профессионалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больше подробностей о кадровых перестановках в Комитете государственной безопасности
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы работаете аккуратно. По крайней мере та информация, которую я получаю, она объективна. При этом я хочу заметить, что у комитета один из главных вопросов не только борьба с коррупцией и другими подобными вопросами. В комитете есть еще такие направления как разведка, контрразведка; вы обеспечиваете Президента и других руководителей надежной связью; правительственная связь, закрытая и открытая; вы разрабатываете новые системы, об этом недавно говорили. Очень много направлений.
Сегодня появилось новое направление, такое как борьба с терроризмом. Успокаиваться ни в коем случае нельзя, имея в виду то, что происходит вокруг. Тот террор, который охватил всю планету, не факт, что не зацепит и нас (хотя внутренних причин для этого нет). Но, тем не менее, это тоже ваше направление.
Так же глава государства подчеркнул недопустимость круговой поруки в регионах.
Александр Лукашенко:
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Новости Беларуси. 30 июня Президент Беларуси рассмотрел кадровые вопросы. Александр Лукашенко подчеркнул, что в этой структуре должны работать честные,...
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