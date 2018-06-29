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Министр культуры и главный балетмейстер поделились секретами шоу ко Дню Независимости. Репортаж СТВ

30.06.2018 20:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В небе и на земле: тренировка воздушного парада (видео здесь), а также генеральный прогон театрализованного шоу прошли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр культуры и главный балетмейстер поделились секретами шоу ко Дню Независимости. Репортаж СТВ

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Министр культуры и главный балетмейстер поделились секретами шоу ко Дню Независимости. Репортаж СТВ

Репетиция эпизода «Мой родны кут» состоялась на проспекте Машерова. В постановке, главная тема которой малая родина, задействовано около 2000 участников. Чем будут удивлять зрителей на этот раз? Рассказывает Татьяна Ревизоре.

Министр культуры и главный балетмейстер поделились секретами шоу ко Дню Независимости. Репортаж СТВ

Движения, отточенные до автоматизма. Абсолютная синхронность. Репетиции театрализованного шоу, которое станет финальной частью парада, проходят с мая. Участие в масштабном действии примут около 2000 человек. Постановщики по-новому обыграли тему государственного флага: 3D-эффект развевающегося на ветру символа создадут студенты и артисты из всех регионов страны.

Министр культуры и главный балетмейстер поделились секретами шоу ко Дню Независимости. Репортаж СТВ

Николай Дудченко, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, главный балетмейстер театрализованного шоу:
Идея государственного флага из живых людей вообще-то не нова, но мы сделали ее несколько по-новому. У нас впервые в государственном флаге бьется сердце, сердце страны.

Министр культуры и главный балетмейстер поделились секретами шоу ко Дню Независимости. Репортаж СТВ

Концепция постановки в корне отличается от тем прежних лет. Тон представлению на проспекте Машерова задает Год малой родины. Эпизод так и называется – «Мой родны кут». Впервые страна увидит настоящий парад населенных пунктов. В завершение шоу на площадь выйдут дети в майках с названиями всех городов и поселков городского типа. Это отсылка не только к малой родине, но и к будущему суверенной Беларуси.

Министр культуры и главный балетмейстер поделились секретами шоу ко Дню Независимости. Репортаж СТВ

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Каждый момент этого эпизода пронизан данной идеей. Если вы посмотрите на костюмы участников (а подобного волонтерского шоу страна еще не видела), то они выполнены в цветах нашего национального флага. Потом выходит группа волонтеров, а в руках они несут гербы всех наших районных центров, что означает единство всех уголков нашей Родины. И все это в итоге складывается в государственный герб Республики Беларусь.

Министр культуры и главный балетмейстер поделились секретами шоу ко Дню Независимости. Репортаж СТВ

В любви к родной стране признаются и в небе: ввысь взмоет аэростат в форме сердца с надписью «Мая Радзіма». Туда же выпустят 1000 шаров.

Министр культуры и главный балетмейстер поделились секретами шоу ко Дню Независимости. Репортаж СТВ

А вот 30 июня небо над Минском было во власти авиаторов – боевых вертолетов, истребителей, штурмовиков. По традиции откроют воздушную колонну вертолеты с флагштоками, а завершат – самолеты с дымами в цветах национального флага. Результат – и в небе, и на земле – увидим в День Независимости.

 
Теги: Минск
 
 
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