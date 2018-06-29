Три новых объекта внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Три объекта из Кении, Омана и Саудовской Аравии внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 29 июня решение одобрил Комитет всемирного наследия.

Археологический объект Тхимлич Охинга в Кении – выдающийся пример строительства методом сухой каменной кладки. Создан он, как считают исследователи, в XVI веке нашей эры.

Древний город Калхат в Омане – уникальное археологическое свидетельство торговли между жителями восточного побережья Аравийского полуострова, Восточной Африки, Индии, Китая и Юго-Восточной Азии.

Оазис Аль-Ахса в Саудовской Аравии считается самым большим оазисом в мире. Он состоит из садов, каналов, источников, дренажного озера, исторических зданий. Там насчитывается около 2,5 млн пальм.