​Несанкционированное кладбище животных обнаружено в лесу в Гомельской области

Детективная история в Гомельской области. В лесу у деревни Красная Буда обнаружили несанкционированное кладбище животных. Ни указателей, ни бумаг. Закопали – и дело с концом. Следы привели инспекторов в местное хозяйство, но докопаться до правды, оказалось непросто. Кто ответит за нелегальный могильник, попытался выяснить Максим Вечерков.

Зловоние доносилось даже до соседней деревни, жители жаловались. Пришлось прочесать весь лес в округе, но источник неприятного запаха оказался куда ближе (прямо за местной фермой).

В несанкционированном могильнике оказались рога, головы и хвосты. Тела животных сгнить не успели, а, значит, закапывали недавно. Сельские чиновники, правда, сначала пытались скрыть масштабы происшествия. Мол, не так всё страшно.

Причину массового мора установит экспертиза. А вот владельца мёртвого поголовья нашли сразу. Руководитель местного хозяйства уверяет, что о стихийном кладбище домашних животных не знал. За главным ветврачом нам пришлось побегать. И на вопрос: «Кто виноват?» у специалиста свой ответ.

Елена Сивакова, главный ветеринарный врач предприятия «Красная Буда» Добрушского района: «Я не имею права захоранивать. Ну, я не могу объяснить, как это произошло. Бригадир без моего ведома это всё сделала».

Но зачем и почему не на скотомогильнике, как положено? Непонятно. Возможно, в хозяйстве пытались что-то скрыть. Во время проверки контролёры решили копнуть глубже и начали пересчитывать поголовье.

Не досчитались больше 200 голов. Дойные, на откорме и молодняк. Куда делся скот? Загадка.

Сергей Пашко, директор предприятия «Красная Буда» Добрушского района: «Хозяйство огромнейшее, поэтому уследить за всеми, за каждой головой очень сложно, практически и невозможно».

Тогда спрос с подчинённых, но и они (все, как один) ничего не видели и не слышали. Мол, ни одна корова ферму без сопроводительных документов не покидает. А значит, исчезнуть две сотни голов просто не могли.

Им, возможно, поверили бы, если бы не обнаруженный могильник. Однако в нём всего 40 голов. Где же ещё 160? Возможно, о других стихийных «погостах» пока неизвестно. Территорию обследуют ещё раз.

Юрий Деркачев, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Добрушского райисполкома: «По-видимому, это сокрытие падежа. Конечно, факт вопиющий. Как я уже сказал, будем наводить порядок в этих вопросах».

Но, оказалось, это не единственное серьёзное нарушение на предприятии. Сплошь приписки. Привесов почти на 800 тонн, надоев – ещё на 500. Хозяйство на протяжении года обманывало районное руководство, завышая показатели. По документам – завидная рентабельность, на деле же – явный аутсайдер.

Сергей Глоба, начальник управления контроля за работой агропромышленного комплекса Комитета Госконтроля Гомельской области: «Когда по отчётам всё хорошо, все считают, что действительно хорошо, процесс идёт, предприятие работает и находится в числе передовых, а фактически этого ничего нет, денег у хозяйства нет, приписки денег не добавят, зарплату людям не добавят».

Убытков (и это предварительно) – на 240 тысяч рублей. Бригадира, главного зоотехника, ветврача и бухгалтера уже допросили. Все сейчас под следствием. Директор пока в статусе свидетеля.

Не прекращается и поиск «пропавших без вести» коров. Директор хозяйства, кстати, с выводами расследования не согласился и предлагает ещё раз пересчитать стадо. По его данным, пропало всего-то 50 голов. И для такого количества у него, пожалуй, есть объяснение.

«Может, отбился и куда-то прибился в другое хозяйство. Такое было. Нам и звонили, и мы часто звоним, что скот ходит, бывают и такие случаи».

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента