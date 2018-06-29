Лукашенко потребовал от КГБ не успокаиваться в борьбе с терроризмом

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал одной из главных задач Комитета государственной безопасности (КГБ) страны борьбу с коррупцией и терроризмом, сообщает пресс-служба главы государства.

Он отметил, что нет гарантий того, что терроризм не коснется Беларуси, хотя внутренних предпосылок для этого нет. Успокаиваться, подчеркнул Лукашенко, ни в коем случае нельзя.

Также белорусский лидер потребовал от сотрудников КГБ соблюдать жесточайший порядок. Здесь не должно быть места тому, против чего спецслужба борется, – коррупции, взяточничеству, нечестному и аморальному поведению.

«Не дай бог подобные явления в КГБ. Это просто будет ужасно как для комитета, ну и прежде всего для меня. Народ меня сразу упрекнет в том, что я слишком вам доверял», – обратил внимание он.

По его словам, он доверяет КГБ. Однако, добавил Лукашенко, кому доверяешь, того надо и проверять.