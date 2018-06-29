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Лукашенко потребовал от КГБ не успокаиваться в борьбе с терроризмом
30.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал одной из главных задач Комитета государственной безопасности (КГБ) страны борьбу с коррупцией и терроризмом, сообщает пресс-служба главы государства.
Он отметил, что нет гарантий того, что терроризм не коснется Беларуси, хотя внутренних предпосылок для этого нет. Успокаиваться, подчеркнул Лукашенко, ни в коем случае нельзя.
Также белорусский лидер потребовал от сотрудников КГБ соблюдать жесточайший порядок. Здесь не должно быть места тому, против чего спецслужба борется, – коррупции, взяточничеству, нечестному и аморальному поведению.
По его словам, он доверяет КГБ. Однако, добавил Лукашенко, кому доверяешь, того надо и проверять.
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Президент Беларуси назвал борьбу с коррупцией и терроризмом одной из главных задач спецслужбы.
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