Сильный ливень обрушился на Москву и Подмосковье

Мощная гроза и штормовой ветер обрушились на российскую столицу и Подмосковье.

Некоторые улицы оказались затоплены. Ветер повалил 16 деревьев, повреждено пять автомобилей. Стекло, установленное в зале вылетов аэропорта Внуково, не выдержало напора, и вода полилась внутрь. Среди населения города и гостей столицы пострадавших нет, сообщили в МЧС России.