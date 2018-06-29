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Сильный ливень обрушился на Москву и Подмосковье
Мощная гроза и штормовой ветер обрушились на российскую столицу и Подмосковье.
Некоторые улицы оказались затоплены. Ветер повалил 16 деревьев, повреждено пять автомобилей. Стекло, установленное в зале вылетов аэропорта Внуково, не выдержало напора, и вода полилась внутрь. Среди населения города и гостей столицы пострадавших нет, сообщили в МЧС России.
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Мощная гроза и штормовой ветер обрушились на российскую столицу и Подмосковье.
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