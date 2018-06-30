Месси не выиграл ни одного из 8 крупных турниров со сборной Аргентины

Нападающий Лионель Месси не выиграл ни одного крупного турнира в составе сборной Аргентины.



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Форвард «Барселоны» выступал за «альбиселесте» на ЧМ-2006, ЧМ-2010, ЧМ-2014 и ЧМ-2018. Также он играл на Кубке Америки-2007, Кубке Америки-2011, Кубке Америки-2015 и Кубке Америки-2016.

Сборная Аргентины с Месси в составе доходила до финала ЧМ-2014. Также команда становилась финалистом Кубка Америки-2007, Кубка Америки-2015 и Кубка Америки-2016. Во всех случаях у аргентинцев не получалось завоевать трофей.

Месси в составе сборной стал олимпийским чемпионом в 2008 году. Однако на Олимпиадах выступают не взрослые команды, а составы, большая часть игроков которой относится к возрастной категории U-23.