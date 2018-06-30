ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Месси не выиграл ни одного из 8 крупных турниров со сборной Аргентины

30.06.2018 22:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий Лионель Месси не выиграл ни одного крупного турнира в составе сборной Аргентины.


Фото: Reuters

Форвард «Барселоны» выступал за «альбиселесте» на ЧМ-2006, ЧМ-2010, ЧМ-2014 и ЧМ-2018. Также он играл на Кубке Америки-2007, Кубке Америки-2011, Кубке Америки-2015 и Кубке Америки-2016.

Сборная Аргентины с Месси в составе доходила до финала ЧМ-2014. Также команда становилась финалистом Кубка Америки-2007, Кубка Америки-2015 и Кубка Америки-2016. Во всех случаях у аргентинцев не получалось завоевать трофей.

Месси в составе сборной стал олимпийским чемпионом в 2008 году. Однако на Олимпиадах выступают не взрослые команды, а составы, большая часть игроков которой относится к возрастной категории U-23.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий Лионель Месси не выиграл ни одного крупного турнира в составе сборной Аргентины.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вячоркі па-воранаўску (Фота, Відэа)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
01.07.2018
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика