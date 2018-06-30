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Роналду вылетел с чемпионата мира вслед за Месси

30.06.2018 23:05 — Разное | Партизан  
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Встреча состоялась в субботу, 30 июня, на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой южноамериканцев со счетом 2:1.



Сборная Португалии проиграла команде Уругвая в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу и покинула турнир. 

В составе уругвайцев дубль оформил нападающий Эдинсон Кавани, отличившийся на 7-й и 62-й минуте. За португальцев забил защитник Пепе. Криштиану Роналду результативными действиями не отметился.


 
 
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Встреча состоялась в субботу, 30 июня, на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой южноамериканцев со счетом 2:1.
 
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