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ФИФА оштрафовала Россию за дискриминационный баннер на матче с Уругваем

30.06.2018 22:58 — Разное | Партизан  
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Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Российский футбольный союз (РФС) на 10 тысяч швейцарских франков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу организации.


Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Российский футбольный союз (РФС) на 10 тысяч швейцарских франков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу организации.

Штраф был наложен за появление дискриминационного баннера во время матча Россия — Уругвай 25 июня. О каком баннере идет речь — не поясняется.
Также ФИФА на 20 тысяч франков оштрафовала Футбольную федерацию Сербии «за баннер с политическим и оскорбительным подтекстом» на матче с Бразилией. Федерация Мексики будет вынуждена заплатить 15 тысяч франков за то, что болельщики кидали предметы на поле во время матча с Швецией. Марокко оштрафована на 65 тысяч франков за выход на поле техперсонала после финального свистка и за метание болельщиками предметов на поле.

24 июня ФИФА завела дисциплинарное дело в отношении инцидента с участием двух футбольных чиновников, представляющих сборную Германии на Чемпионате мира-2018. Пресс-секретарь бундестим Ульрих Фойгт и менеджер Немецкого футбольного союза (DFB) Георг Бехлау спровоцировали перепалку с представителями сборной Швеции. Двое немецких чиновников, празднующие гол Тони Крооса, принесшего немцам победу на пятой добавленной минуте матча против Швеции, позволили себе ряд грубых жестов в сторону скамейки шведов.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Турнир принимают 11 городов страны.


 
 
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Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Российский футбольный союз (РФС) на 10 тысяч швейцарских франков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на...
 
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