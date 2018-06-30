ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вот такое лето: на воскресенье прогнозируют сильные дожди

30.06.2018 21:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В ближайшие сутки, 1 июля, в Беларуси ожидается облачная погода.

 Пройдут дожди, ночью по востоку — сильные дожди, днем во многих районах — длительные и сильные. Также днем на северо-востоке возможны грозы.

Ветер будет северо-западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду, а местами — до 15-20.


Будет довольно холодная для июля погода: ночью только 7-13 выше нуля, днем — 10-16, лишь на востоке прогнозируется 17-22 градуса тепла, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшие сутки, 1 июля, в Беларуси ожидается облачная погода.
 
Новости дня
Новости разные
 
ФИФА прекратила сотрудничество с Марадоной из-за его поведения на играх ЧМ-2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
01.07.2018
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика