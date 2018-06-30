Вот такое лето: на воскресенье прогнозируют сильные дожди

Пройдут дожди, ночью по востоку — сильные дожди, днем во многих районах — длительные и сильные. Также днем на северо-востоке возможны грозы.





Ветер будет северо-западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду, а местами — до 15-20.









Будет довольно холодная для июля погода: ночью только 7-13 выше нуля, днем — 10-16, лишь на востоке прогнозируется 17-22 градуса тепла, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.



