Полуголая Волочкова прикрыла срам чужим ребенком



Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomohov/GLOBAL LOOK press





Скрин соцсети.Скрин соцсети

Один из снимковразместила на своей странице в Instagram. На фото Волочкова позирует с девочкой из местного танцевального коллектива.Видимо, кадр сделан сразу после выступления балерины, так как Анастасия облачена в странный наряд – топик из кружевных цветочков и прозрачную юбку. Шикарная грудь Волочковой едва не проглядывает сквозь ткань. При этом все самые пикантные моменты на фото спрятаны, так как перед балериной стоит ребенок, прикрывающий оголенное тело Анастасии.Народ пришел в ужас от вида танцовщицы. Хейтеры потребовали запретить Волочковой в подобном виде щеголять перед детьми.написала одна из пользовательниц Сети (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).Женщину попытались угомонить поклонники Анастасии, отметив, что несмотря на яркую внешность и любовь к обнаженке, балерина очень добрый человек и по-настоящему любит детей. Позже в дискуссию вмешалась сама Волочкова и поблагодарила фанатов за поддержку.