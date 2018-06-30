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За трое суток пограничники задержали около трех десятков нелегальных мигрантов
Фото: gpk.gov.by
Военнослужащие Сморгонской погрангруппы задержали девять нарушителей границы, пытавшихся незаконно попасть в Литву,
Так, на железнодорожном пункте пропуска «Гудогай» в поезде, следующем из Москвы в Калининград был задержан гражданин Сенегала. Мужчина пытался выехать из Беларуси по чужому паспорту. Позже в вещах иностранца был найден еще один паспорт.
Таким же образом попыталась пересечь женщина, назвавшаяся гражданкой Нигерии и предъявившая паспорт другого человека.
В Ошмянах были задержаны двое граждан Нигерии и пять граждан Марокко, намеревавшиеся нарушить белорусско-литовскую границу.
На участке Брестской пограничной группы задержано четверо африканцев.
В Бресте выявлены 36-летний гражданин Марокко и житель Алжира в возрасте 25 лет, которые намеревались незаконно попасть в Польшу. А в железнодорожном пункте пропуска «Брест» были обнаружены два нарушителя границы, пытавшихся выехать из Беларуси по недействительным документам.
В столичном аэропорту сотрудники отряда пограничного контроля «Минск» при оформлении пассажиров рейса «Минск-Франкфурт» выявили трех граждан Пакистана, которые, как выяснилось, прибыли в Беларусь с целью незаконной миграции в Евросоюз.
Изначально они приехали в Россию на основании паспортов болельщиков ЧМ по футболу. Затем направились в Беларусь. При оформлении на авиарейс из Минска, иностранцы предъявили разрешения на пребывания в ФРГ, которые оказались похищенными.
Граждане Пакистана переданы сотрудникам МВД.
В Гродно были задержаны двое граждан Бангладеш. Мужчины, как выяснилось, намеревались нарушить границу из Беларуси в Польшу с целью поиска лучших условий для жизни. Спустя непродолжительное время вблизи населенного пункта Беляны Гродненского района при попытке нарушения границы выявлены еще четверо их соотечественников.
На этом задержания на участке Гродненской погрангруппы не закончились. Неподалеку от деревни Лабно-Огородники Гродненского района пресечена попытка четырех неизвестных нарушить границу. У двоих мужчин, с их слов – граждан Нигерии, при себе не было документов. Остальные оказались гражданами Марокко. Цель нарушителей – миграция в страны ЕС.
В отношении нарушителей начат административный процесс по ст. 23.29 (незаконное пересечение границы), ч. 1 ст. 23.30 (нарушение пограничного режима), ст. 23.55 (нарушение правил пребывания) КоАП.
Злоумышленникам грозят крупные штрафы и депортация с запретом въезда в Беларусь на срок до 5 лет. До окончания разбирательств задержанные будут находится в изоляторах временного содержания территориальных органов пограничной службы.
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За трое суток сотрудники органов пограничной службы пресекли около десяти попыток нелегальных мигрантов незаконно пересечь границу.
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