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Класковский: Слова Лукашенко о провале говорят о неуверенности и тревоге

30.06.2018 23:22 — Разное | UDF  
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Александр Класковский. Фото: Еврорадио
Политический обозреватель Александр Класковский рассказал «Салідарнасці», что стоит за новой риторикой главы государства.

Назначая на должности руководителей областных управлений КГБ, Александр Лукашенко снова заговорил об опасности провалиться:

— Если вы провалитесь по своим направлениям, очень трудно будет закрыть эту брешь другими органами и подразделениями. Их просто нет. Мы не дублируем в целом КГБ. Поэтому смотрите, чтобы был жесточайший порядок.

Ранее глава государства прибегал к этому пугающему образу, наставляя чиновников в Шкловском районе четко выполнять поставленные задачи в сельском хозяйстве. При этом от проблем АПК он напрямую перешел к военным угрозам:

— Причина невыполнения одна — смерть. Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги. А, не дай бог, еще развяжут войну как в Украине.

О том, что может стоять за подобными пессимистичными высказываниями, «Салідарнасці» рассказал политический обозреватель Александр Класковский.

— Для Лукашенко с самого начала его правления была характерна такая мобилизационная риторика. Это идет от его стиля мышления и, соответственно, стиля управления. Для его любая сфера деятельности предстает в военных категориях. Битва за урожай, ударный фронт промышленности. И в данном случае, когда мы говорим о КГБ, то вспоминаем образ бойцов невидимого фронта, — рассказал эксперт.

В последнее время мы наблюдаем новую волну риторики, отметил собеседник «Салідарнасці»:

— В сытые годы глава государства больше говорил о чарке и шкварке. Обещал все больший средний заработок: сначала по 100, потом по 250, и, наконец, по 500 долларов. Но потом экономика забуксовала.

Теперь же Россия стала все чаще и настойчивее требовать взамен за дешевые энергоресурсы — либо продажу активов, либо военную базу, отметил политический обозреватель.

— Мы, кстати, еще не знаем, что Путин говорил Лукашенко тет-а-тет во время последней встречи в Минске. Ведь несколько таких воинственно-алармистских заявлений прозвучало именно после нее. И можно предположить, что не только не договорились по каким-то принципиальным вопросам, о чем свидетельствуют прозвучавшие постфактум пустые декларации. Но, может быть, российский президент, у которого после инаугурации развязались руки, снова стал требовать и продажи активов, и, вероятно, размещения каких-то военных объектов на территории Беларуси, — предположил Александр Класковский.

По его мнению, слова Лукашенко о возможных провалах могут свидетельствовать о неуверенности, тревоге и фобиях, связанных с тем, что дела в экономике идут неважно:

— Соответственно, вырастает вероятность, по крайней мере в сознании Лукашенко, каких-то народных волнений. И следующим этапом может быть вмешательство России, которая придет «на помощь» и в той или иной форме укрепит свое присутствие на территории Беларуси.

Политический обозреватель подчеркнул, что в пиаровском плане подобная риторика выглядит невыгодно для главы государства:

— По идее Лукашенко — харизматичный руководитель страны, который любит выглядеть сильным и уверенным. И который должен демонстрировать оптимизм и уверенность в завтрашнем дне, даже если дела на самом деле идут не очень. А вот эти заявления, что завтра все может рухнуть и мы войдем в состав другого государства, оптимизма не добавляют.

По словам Александра Класковского, главу государства явно подводит эмоциональность и он перегибает палку, делая подобные заявления:

— У кого-то из подчиненных, да и у рядового электората может сложиться впечатление, что если уж Батька, который всегда говорил, что его никто не наклонит, начал делать панические заявления, то дела у нас в стане, наверное, еще хуже, чем мы думаем.

 
Теги: Минск
 
 
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Политический обозреватель Александр Класковский рассказал, что стоит за новой риторикой главы государства.
 
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