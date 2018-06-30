Класковский: Слова Лукашенко о провале говорят о неуверенности и тревоге



Александр Класковский. Фото: Еврорадио

Назначая на должности руководителей областных управлений КГБ,снова заговорил об опасности провалиться:Ранее глава государства прибегал к этому пугающему образу, наставляя чиновников в Шкловском районе четко выполнять поставленные задачи в сельском хозяйстве. При этом от проблем АПК он напрямую перешел к военным угрозам:О том, что может стоять за подобными пессимистичными высказываниями, «Салідарнасці» рассказал политический обозреватель Александр Класковский.— рассказал эксперт.В последнее время мы наблюдаем новую волну риторики, отметил собеседник «Салідарнасці»:Теперь же Россия стала все чаще и настойчивее требовать взамен за дешевые энергоресурсы — либо продажу активов, либо военную базу, отметил политический обозреватель.предположилПо его мнению, слова Лукашенко о возможных провалах могут свидетельствовать о неуверенности, тревоге и фобиях, связанных с тем, что дела в экономике идут неважно:Политический обозреватель подчеркнул, что в пиаровском плане подобная риторика выглядит невыгодно для главы государства:— По идее Лукашенко — харизматичный руководитель страны, который любит выглядеть сильным и уверенным. И который должен демонстрировать оптимизм и уверенность в завтрашнем дне, даже если дела на самом деле идут не очень. А вот эти заявления, что завтра все может рухнуть и мы войдем в состав другого государства, оптимизма не добавляют.По словам Александра Класковского, главу государства явно подводит эмоциональность и он перегибает палку, делая подобные заявления: