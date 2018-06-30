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В Майами убили 33-летнюю уроженку Слуцка. Муж ударил ее молотком и задушил

30.06.2018 23:17 — Разное | UDF  
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Фото: соцсети
В Майами (штат Флорида, США) 33-летняя уроженка Слуцка Анастасия Савицкая была жесткого убита собственным супругом Марком Аланом Берковицем.

Об этом сообщает NBC 6 со ссылкой на городскую полицию.

42-летнего Берковица арестовали рано утром в этот четверг, 28 июня, по обвинению в убийстве первой степени.

По информации NBC 6, Анастасия намеревалась развестись с мужем. По словам Барбары Уотерсон, матери Берковица, которая проживала с семейной парой в одном доме, супруги часто ссорились, за год три раза приезжала полиция.

В ту ночь Анастасия спала на кровати вместе с сыном, когда Берковиц ударил ее молотком по голове, а потом перенес женщину в другую комнату и задушил шнуром. Ребенок проснулся и видел, как отец унес мать, у которой была на голове кровь.

Пoсле убийства мужчина пришел к своей матери и рассказал, что сделал, – она и вызвала полицию.

 
 
Ссылка на источник 24
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В Майами 33-летняя уроженка Слуцка Анастасия Савицкая была жесткого убита собственным супругом Марком Аланом Берковицем.
 
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