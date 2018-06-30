В Майами убили 33-летнюю уроженку Слуцка. Муж ударил ее молотком и задушил

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Об этом сообщает NBC 6 со ссылкой на городскую полицию.42-летнего Берковица арестовали рано утром в этот четверг, 28 июня, по обвинению в убийстве первой степени.По информации NBC 6, Анастасия намеревалась развестись с мужем. По словам, матери Берковица, которая проживала с семейной парой в одном доме, супруги часто ссорились, за год три раза приезжала полиция.В ту ночь Анастасия спала на кровати вместе с сыном, когда Берковиц ударил ее молотком по голове, а потом перенес женщину в другую комнату и задушил шнуром. Ребенок проснулся и видел, как отец унес мать, у которой была на голове кровь.Пoсле убийства мужчина пришел к своей матери и рассказал, что сделал, – она и вызвала полицию.