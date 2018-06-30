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В Воложинском районе в озере утонул школьник
Иллюстративное фото
Сообщение спасателям о том что на озере утонул ребенок, поступило от очевидца.
Прибывшие к месту вызова работники МЧС на поверхности водоема его не обнаружили. На берегу спасатели нашли лишь одежду и велосипед.
Позже водолазы ОСВОДа на расстоянии 7 метров от берега извлекли мальчика 2004 года рождения.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Это не первый трагический случай за последние несколько дней. 26 июня во время тренировки по гребле в Днепре утонул ребенок. Подросток был без спасательного жилета, когда лодка перевернулась.
23 июня в Березине нашли тело утонувшего 16-летнего подростка.
Спасатели напоминают, что купаться можно только в специально отведенных местах, нельзя заплывать за знаки ограждения и предупреждающие знаки, купаться и нырять в запрещенных и неизвестных местах, купаться в состоянии алкогольного опьянения, прыгать в воду с дамб, пристаней, катеров, лодок, плотов. Что касается детей, родители должны быть не где-то рядом на берегу, а за руку с ребенком, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств — немедленно среагировать.
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В озере в агрогородке Городьки Воложинского района 29 июня утонул 14-летний подросток.
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