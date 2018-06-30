Качественные клинические исследования препаратов – комплексные услуги ОСТ

Клинические исследования медицинских препаратов проводятся с целью определения их эффективности и безопасности. Они могут стать настоящей проблемой для фармакологического предприятия. С наибольшим количеством сложностей сталкиваются компании, не имеющие опыта в организации и реализации подобных испытаний. Решить задачи можно, обратившись за профессиональной помощью сторонних специалистов. Предоставляют ее сотрудники предприятия ОСТ. В спектр их услуг входит масса сервисов, в том числе комплексное решение – проведение клинических исследований под ключ.

Цели и задачи клинических испытаний

Любые медицинские препараты оказывают на человеческий организм существенное влияние. Поэтому перед выведением на рынок новых продуктов требуется их тщательное тестирование на добровольцах. Это позволяет доказать их эффективность и безопасность, определить оптимальную дозировку, выявить побочные явления и т. д.

Грамотные клинические исследования – большой спектр сложных и трудоемких задач. Доверять их проведение нужно опытным и квалифицированным специалистам. Сотрудники ОСТ доказали надежность в этой области. Они предлагают качественные услуги под ключ. Узнать о них подробнее на сайте компании можно в любое время. Сегодня в ее штате работает порядка 180 экспертов. Каждый из них тщательно соблюдает мировые нормы и стандарты, применяет индивидуальный подход к решению задач.

Какие услуги входят в комплексные исследования

Сервис, предоставляемый под ключ, предполагает выполнение множества работ:

консультирование и информационная поддержка на каждом этапе;

составление, написание и перевод медицинских документов;

экспертное управление проектами и их беспрерывный мониторинг;

тщательный контроль качества и проведение фармакологического надзора;

сбор и обработка данных из различных источников, ведение статистики;

профессиональное сопровождение процессов регистрации медицинских препаратов в государственном реестре РФ.

Высокое качество работ компании ОСТ достигается не только благодаря большому опыту и высокой квалификации специалистов. Сегодня эксперты активно внедряют эффективные электронные инструменты – модули и приложения, разработанные собственным подразделением. Профессиональное ПО гарантирует получение достоверных сведений, сокращает временные и трудовые ресурсы, исключает вероятность возникновения ошибок.